Юрист: "Газпром" показал серьезность намерений в отношении Украины

"Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом Украины". Юрист Денис Скрябин в эфире радио Sputnik предположил, как ситуация будет развиваться дальше.

"Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит топлива, сообщила российская компания.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская сторона готова вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года. "Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", – уточнил он.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно.

По первому решению украинская госкомпания должна была выплатить 2,019 млрд долларов плюс 0,03% за каждый день просрочки платежа. По второму – российская должна 4,637 миллиарда долларов. Произведя зачет встречных требований, в итоге суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

В Москве заявили, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем "Газпром", с одной стороны, обжалует их, а с другой – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин в эфире радио Sputnik предположил, как ситуация будет развиваться дальше.

"На мой взгляд, арбитраж обязан будет принять заявление "Газпрома", даст время "Нафтогазу" ответить на претензии российской компании, и, естественно, откроет некое разбирательство, которое продлится очень длительное время и закончится явно после 2019 года. Этот шаг "Газпрома" направлен, скорее всего, на то, чтобы побудить не только Украину, но и ее европейских партнеров и партнеров "Газпрома" к переговорам с целью достижения компромисса по тем объемам газа, которые будут проходить транзитом через Украину и которые будут идти в ее обход… Путем подачи этого заявления, как представляется, "Газпром" пытается усадить за стол переговоров все заинтересованные стороны и таким образом показывает серьезность своих намерений. Одновременно он демонстрирует, что считает украинское транзитное направление слабым вариантом, так как "Нафтогаз" в глазах "Газпрома" выглядит недобросовестным контрагентом… А поскольку, пока "Газпром" не пускает газ через территорию Украины, наибольшие потери фактически несет Украина, то, на мой взгляд, "Нафтогаз" будет наиболее заинтересованной стороной в ведении переговоров по продолжению транзита", – сказал Денис Скрябин.

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