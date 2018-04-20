Эксперт: в отношениях Германии и США "все маски сорваны"

Германия намерена "выразить озабоченность" в связи с санкциями США против РФ, заявили в кабмине ФРГ. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Камкин отметил, что германо-американские отношения при президенте Дональде Трампе ухудшились, и объяснил почему.

Берлин намерен "выразить озабоченность" в связи с санкциями США против РФ из-за негативного влияния на немецкую промышленность, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности, конечно, на всех рабочих уровнях обозначать свои позиции, четко обозначить, где мы озабочены и видим нежелательные эффекты", – сказал Зайберт.

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что намерены провести проверку возможного негативного влияния нового пакета санкций США против России на немецкие компании.

Одновременно сообщается, что Германия не хочет включаться в спираль торговых мер в ответ на возможное распространение импортных пошлин США на сталь и алюминий из ЕС, заявил Зайберт.

В начале марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%).

Еврокомиссия в марте опубликовала список различных категорий товаров, торговля которыми с США у ЕС составляет порядка 2,8 млрд евро, сообщали источники. ЕК может повысить тарифы на ввоз этих товаров, если США обложит новыми пошлинами импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. При этом Еврокомиссия по-прежнему надеется, что США на постоянной основе выведут Евросоюз целиком из-под действия новых пошлин и необходимости в ответном повышении тарифов со стороны ЕС не будет.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в эфире радио Sputnik отметил, что отношения между Германией и Соединенными Штатами после прихода к власти в США президента Дональда Трампа заметно осложнились.

"При Обаме тоже назревали определенные проблемы в экономических связях, вводились отдельные нетарифные ограничения в торговле, но общий политический тренд вроде бы сохранялся. При Трампе маски оказались сорваны, надежды на то, что все будет, как и было, не оправдались. Фигура Трампа, можно сказать, персонифицирует охлаждение в германо-американских отношениях. Трамп в этом смысле оказался "разрушителем легенд"", – сказал Александр Камкин.

Значительную роль, по его словам, в этом процессе сыграли как личностные качества, так и общий политический курс президента США.

""Фактор Трампа" сыграл здесь решающую роль. Еще перед выборами в США (в 2016 году) весь практически немецкий политический истеблишмент делал ставку на победу Хиллари Клинтон, поскольку фигура Трампа резко выделялась из ультралиберального глобалистского контекста, который Берлин привык наблюдать в Вашингтоне и все были уверены, что этот тренд на евроатлантистский союз будет продолжаться. Приход Трампа смешал все карты и совершенно запутал немецкую политическую элиту, поскольку было совершенно непонятно, куда будет двигаться американская администрации. Ну и плюс импульсивный взрывной характер американского президента, который засыпает с одним твитом, а просыпается с другим. Вся эта непредсказуемость, импульсивность, а главное – то, что Трамп по своим убеждениям не вписывается в политический евроатлантический контекст, очень сильно отталкивает от него немецкий политический класс", – считает Александр Камкин.

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