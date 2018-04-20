Эксперт: в отношениях Германии и США "все маски сорваны"

Берлин намерен "выразить озабоченность" в связи с санкциями США против РФ из-за негативного влияния на немецкую промышленность, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что намерены провести проверку возможного негативного влияния нового пакета санкций США против России на немецкие компании.
Одновременно сообщается, что Германия не хочет включаться в спираль торговых мер в ответ на возможное распространение импортных пошлин США на сталь и алюминий из ЕС, заявил Зайберт.
В начале марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%).
Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в эфире радио Sputnik отметил, что отношения между Германией и Соединенными Штатами после прихода к власти в США президента Дональда Трампа заметно осложнились.
"При Обаме тоже назревали определенные проблемы в экономических связях, вводились отдельные нетарифные ограничения в торговле, но общий политический тренд вроде бы сохранялся. При Трампе маски оказались сорваны, надежды на то, что все будет, как и было, не оправдались. Фигура Трампа, можно сказать, персонифицирует охлаждение в германо-американских отношениях. Трамп в этом смысле оказался "разрушителем легенд"", – сказал Александр Камкин.
Значительную роль, по его словам, в этом процессе сыграли как личностные качества, так и общий политический курс президента США.
""Фактор Трампа" сыграл здесь решающую роль. Еще перед выборами в США (в 2016 году) весь практически немецкий политический истеблишмент делал ставку на победу Хиллари Клинтон, поскольку фигура Трампа резко выделялась из ультралиберального глобалистского контекста, который Берлин привык наблюдать в Вашингтоне и все были уверены, что этот тренд на евроатлантистский союз будет продолжаться. Приход Трампа смешал все карты и совершенно запутал немецкую политическую элиту, поскольку было совершенно непонятно, куда будет двигаться американская администрации. Ну и плюс импульсивный взрывной характер американского президента, который засыпает с одним твитом, а просыпается с другим. Вся эта непредсказуемость, импульсивность, а главное – то, что Трамп по своим убеждениям не вписывается в политический евроатлантический контекст, очень сильно отталкивает от него немецкий политический класс", – считает Александр Камкин.
Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.
У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!