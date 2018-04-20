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Эксперт: в отношениях Германии и США "все маски сорваны"

18:0620.04.2018
(обновлено: 18:08 20.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в БрюсселеФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Германия намерена "выразить озабоченность" в связи с санкциями США против РФ, заявили в кабмине ФРГ. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Камкин отметил, что германо-американские отношения при президенте Дональде Трампе ухудшились, и объяснил почему.

Берлин намерен "выразить озабоченность" в связи с санкциями США против РФ из-за негативного влияния на немецкую промышленность, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. 

Флаг Германии на здании Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Нет другого пути". Эксперты о позиции Германии по санкциям
"Мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности, конечно, на всех рабочих уровнях обозначать свои позиции, четко обозначить, где мы озабочены и видим нежелательные эффекты", – сказал Зайберт.

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что намерены провести проверку возможного негативного влияния нового пакета санкций США против России на немецкие компании.

Одновременно сообщается, что Германия не хочет включаться в спираль торговых мер в ответ на возможное распространение импортных пошлин США на сталь и алюминий из ЕС, заявил Зайберт.

В начале марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%).

Флаг над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Замкнутый круг. Германия пытается освободиться от антироссийских санкций
Еврокомиссия в марте опубликовала список различных категорий товаров, торговля которыми с США у ЕС составляет порядка 2,8 млрд евро, сообщали источники. ЕК может повысить тарифы на ввоз этих товаров, если США обложит новыми пошлинами импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. При этом Еврокомиссия по-прежнему надеется, что США на постоянной основе выведут Евросоюз целиком из-под действия новых пошлин и необходимости в ответном повышении тарифов со стороны ЕС не будет.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в эфире радио Sputnik отметил, что отношения между Германией и Соединенными Штатами после прихода к власти в США президента Дональда Трампа заметно осложнились. 

"При Обаме тоже назревали определенные проблемы в экономических связях, вводились отдельные нетарифные ограничения в торговле, но общий политический тренд вроде бы сохранялся. При Трампе маски оказались сорваны, надежды на то, что все будет, как и было, не оправдались. Фигура Трампа, можно сказать, персонифицирует охлаждение в германо-американских отношениях. Трамп в этом смысле оказался "разрушителем легенд"", – сказал Александр Камкин.

Значительную роль, по его словам, в этом процессе сыграли как личностные качества, так и общий политический курс президента США. 

""Фактор Трампа" сыграл здесь решающую роль. Еще перед выборами в США (в 2016 году) весь практически немецкий политический истеблишмент делал ставку на победу Хиллари Клинтон, поскольку фигура Трампа резко выделялась из ультралиберального глобалистского контекста, который Берлин привык наблюдать в Вашингтоне и все были уверены, что этот тренд на евроатлантистский союз будет продолжаться. Приход Трампа смешал все карты и совершенно запутал немецкую политическую элиту, поскольку было совершенно непонятно, куда будет двигаться американская администрации. Ну и плюс импульсивный взрывной характер американского президента, который засыпает с одним твитом, а просыпается с другим. Вся эта непредсказуемость, импульсивность, а главное – то, что Трамп по своим убеждениям не вписывается в политический евроатлантический контекст, очень сильно отталкивает от него немецкий политический класс", – считает Александр Камкин.

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Популярные комментарииВсе комментарии
olegsus82
Какие маски? Если Меркель полетела выпрашивать разрешение? О каких ухудшениях отношений здесь говорят? Есть хан и есть ему подчиненные!
18:13
20.04.2018
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