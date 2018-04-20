Экономист: глава Минфина США говорит о санкциях лишь то, что должен

Минфин США оценил эффект от антироссийских санкций, назвав их "чрезвычайно важными мерами" в отношении Москвы. Экономист Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik оценил выводы американских финансистов.

Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox Business дал оценку результатам санкций против Москвы. По его словам, ограничительные меры в отношении российских бизнесменов достигли нужного эффекта.

"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", – отметил Мнучин.

Министр также объяснил, почему Вашингтон отказался от новых ограничительных мер, несмотря на заявления постпреда при ООН Никки Хейли. Ранее дипломат пообещала, что Соединенные Штаты введут очередные санкции против России. По словам Мнучина, Вашингтон решил отложить новые ограничения после ряда встреч в Совете национальной безопасности США, на которых обсуждалась общая стратегия по ситуации в Сирии и было принято решение "усовершенствовать" ее.

Министр отметил, что американские власти не боятся использовать санкции, но не будут рассказывать о конкретных планах по этому вопросу.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, что достаточно сложно определить, кто и сколько потерял от санкций.

"Конечно, министр финансов США говорит то, что ему и положено говорить. Но оценить последствия санкций, на мой взгляд, достаточно сложно, потому что на какие-то экономические показатели влияют не только санкции, но и целый ряд других факторов – курс валют, волатильность рынков и т.д. Поэтому четко вычленить, кто и сколько потерял, достаточно сложно. Что касается того, почему США отложили введение новых санкций, санкции – это всегда "улица с двусторонним движением". И, конечно, от санкций страдают не только те страны, на которые они накладываются, но и те страны, которые накладывают эти санкции. Страдает взаимная торговля, а с учетом того, что за последние два года торговля между Россией и США, как это ни странно в условиях санкционного режима, возрастала, видимо, американцы всерьез задумались о том, насколько санкционный режим будет вреден для них самих", – сказал Игорь Ковалев.

В воскресенье, 15 апреля, американский постпред при ООН Никки Хейли заявила, что власти США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые ограничения Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые якобы поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

Однако затем издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп "еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения".

В среду, как сообщил источник в МИД РФ, российское посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации Дональда Трампа о том, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не будут. Как заявил в четверг сам американский президент, санкции введут, как только Россия этого "заслужит".

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