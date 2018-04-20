Экономист: глава Минфина США говорит о санкциях лишь то, что должен

Министр финансов США Стивен Мнучин в интервью Fox Business дал оценку результатам санкций против Москвы. По его словам, ограничительные меры в отношении российских бизнесменов достигли нужного эффекта.
"Эти санкции являются чрезвычайно важными мерами, очевидно, что это очень мощные инструменты", – отметил Мнучин.
Министр отметил, что американские власти не боятся использовать санкции, но не будут рассказывать о конкретных планах по этому вопросу.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik отметил, что достаточно сложно определить, кто и сколько потерял от санкций.
"Конечно, министр финансов США говорит то, что ему и положено говорить. Но оценить последствия санкций, на мой взгляд, достаточно сложно, потому что на какие-то экономические показатели влияют не только санкции, но и целый ряд других факторов – курс валют, волатильность рынков и т.д. Поэтому четко вычленить, кто и сколько потерял, достаточно сложно. Что касается того, почему США отложили введение новых санкций, санкции – это всегда "улица с двусторонним движением". И, конечно, от санкций страдают не только те страны, на которые они накладываются, но и те страны, которые накладывают эти санкции. Страдает взаимная торговля, а с учетом того, что за последние два года торговля между Россией и США, как это ни странно в условиях санкционного режима, возрастала, видимо, американцы всерьез задумались о том, насколько санкционный режим будет вреден для них самих", – сказал Игорь Ковалев.
Однако затем издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп "еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения".
В среду, как сообщил источник в МИД РФ, российское посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации Дональда Трампа о том, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не будут. Как заявил в четверг сам американский президент, санкции введут, как только Россия этого "заслужит".
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