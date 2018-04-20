Эксперт: в антироссийской кампании американцам придется "сбавить градус"

Антироссийская кампания в США выдыхается, хотя ее искусственно подпитывали беспрецедентными санкциями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Это безответственно. Они пытаются достичь свои внутриполитические цели, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российским факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах", – сказал Лавров.
Однако эта антироссийская кампания, по оценкам главы МИД РФ, "все-таки выдыхается".
"Искусственно подпитывали ее совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они нас сподвигнут на принятие их условий дальнейшего развития отношений, но это как минимум недальновидно и наивно", – отметил министр.
Лавров сравнил антироссийскую кампанию с марафоном.
Как отметил в эфире радио Sputnik доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко, американцам придется сбавлять градус.
"Куда должна привести эта кампания? По идее, тот ее накал, который мы видим в последние четыре года, должен привести к разрыву дипломатических отношений и, наверное, к военному конфликту. Но я так понимаю, что у российского руководства есть надежда, что он не приведет к прямому столкновению. Тогда американцам придется как-то сбавлять градус этой кампании. Вот об этом идет речь", – сказал Алексей Фененко.
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