Эксперт: в антироссийской кампании американцам придется "сбавить градус"

Антироссийская кампания в США выдыхается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Фененко отметил, что в противном случае накал этой кампании привел бы к открытому противостоянию.

Антироссийская кампания в США выдыхается, хотя ее искусственно подпитывали беспрецедентными санкциями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Министр отметил, что американские военные не допустят прямого военного столкновения РФ и США, однако политики, по его словам, "подзуживают" руководство своей страны на конфронтацию.

"Это безответственно. Они пытаются достичь свои внутриполитические цели, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российским факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах", – сказал Лавров.

Однако эта антироссийская кампания, по оценкам главы МИД РФ, "все-таки выдыхается".

"Искусственно подпитывали ее совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они нас сподвигнут на принятие их условий дальнейшего развития отношений, но это как минимум недальновидно и наивно", – отметил министр.

Лавров сравнил антироссийскую кампанию с марафоном.

"Бежит человек стометровку или 10 тысяч, а лучше 42 километра, он же ведь с каждым шагом дышит все тяжелее и тяжелее, но бежит, бежит, бежит, но в конце концов все-таки его силы оставляют. Мне кажется, мы похожее наблюдаем, хотя тем, кто эту русофобскую кампанию разыгрывает, им хочется, конечно, наращивать темп, но так можно, и скорее всего так и будет, так можно надорваться", – пояснил он.

Как отметил в эфире радио Sputnik доцент факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова Алексей Фененко, американцам придется сбавлять градус.

"Куда должна привести эта кампания? По идее, тот ее накал, который мы видим в последние четыре года, должен привести к разрыву дипломатических отношений и, наверное, к военному конфликту. Но я так понимаю, что у российского руководства есть надежда, что он не приведет к прямому столкновению. Тогда американцам придется как-то сбавлять градус этой кампании. Вот об этом идет речь", – сказал Алексей Фененко.

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