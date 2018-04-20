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"Нет другого пути". Эксперты о позиции Германии по санкциям

16:1120.04.2018
(обновлено: 16:27 20.04.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкФлаг Германии на здании РейхстагаФлаг Германии на здании Рейхстага
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Берлин выразит озабоченность антироссийскими санкциями США. В эфире радио Sputnik эксперты высказали мнение о том, что заставляет германский кабмин действовать подобным образом и почему там вынуждены получать одобрение Вашингтона.

Берлин намерен "выразить озабоченность" в связи с санкциями США против России. Такое заявление сделал официальный представитель германского кабмина Штеффен Зайберт.

"Мы будем там, где затронуты интересы немецких компаний, немецкой промышленности, конечно, на всех рабочих уровнях обозначать свои позиции, четко обозначить, где мы озабочены и видим нежелательные эффекты", – сказал он.

Ранее в Минэкономики страны заявили, что намерены изучить негативное влияние нового пакета санкций США на немецкие компании.

Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия
© AFP 2018 / Barbara Sax
Мнение: Германия от антироссийских санкций "теряет больше всех"
Ранее также появилась информация о том, что руководство Германии хочет просить Вашингтон освободить немецкие предприятия и корпорации от участия в антироссийских санкциях. Отмечалось, что инициаторами выступили промышленные гиганты, в частности Siemens, Daimler и Volkswagen, которые не хотят становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. Новые санкции могут обойтись им в сотни миллионов евро.

В начале апреля США ввели новые ограничительные меры против России. Перечень пополнили несколько российских бизнесменов и связанные с ними компании.

Как отметил в эфире радио Sputnik член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, в Германии понимают, что поддержка санкций США фатально отразится на экономике страны.

"По сути, у Германии нет другого пути, кроме как потребовать от Соединенных Штатов особого статуса и возможности выйти из режима санкций против России, поскольку иначе она понесет совершенно фатальные потери для своей экономики", – сказал Кирилл Коктыш.   

Вместе с тем Германия не может принимать на этот счет самостоятельное решение. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, у Берлина нет на это ресурсов.              

"Германия не может пойти на конфликт с Америкой – сколь-нибудь существенный или вербальный, потому что у нее просто нет для этого ресурсов. Она может просить как младший партнер, но пойти на конфликт для нее бессмысленно, потому что Германия зависит от своего экспорта в Америку. А Америка от Германии ни в чем не зависит, кроме как в политической поддержке. Но, как показывает история с отравлением (бывшего полковника ГРУ Сергея) Скрипаля, Германия вынужденно идет в фарватере американской политики, потому что не может предложить свою. Для того чтобы Германия вела себя по-другому, ей необходима смена политических поколений, а это пока незаметно", – сказал Владимир Брутер.  

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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