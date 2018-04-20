Политолог: отказ Вены от истерики по "делу Скрипаля" заслуживает уважения

Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время встречи с Сергеем Лавровым. 20 апреля 2018

Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Карин Кнайсль во время встречи с Сергеем Лавровым. 20 апреля 2018

Австрия призвала расследовать "дело Скрипаля" с международными механизмами. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков, Вена всегда отличается своим подходом к политическим оценкам и разногласиям, которые раздирают мир.

Вена призвала к расследованию "дела Скрипаля" с подключением международных механизмов, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Наша внешняя политика основывается на фактах. Есть многосторонние механизмы, которые занимаются этими расследованиями. Мы подключили их пару недель назад, и конвенция о запрете химического оружия дает нам возможность привлечь некоторых экспертов на местах, а также обратиться в лаборатории", – заявила Кнайсль.

Ранее Вена не поддержала решение Великобритании, шестнадцати стран ЕС, США, Канады, Норвегии, Австралии, Молдавии, Албании, Македонии и Украины выслать из страны российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".

Глава МИД Австрии тогда объяснила этот отказ нежеланием "сжигать мосты". По словам Карин Кнайсль, Вена пришла к такому решению не из-за возможного ответа Москвы, а из-за необходимости продолжения диалога.

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков, Австрия отличается своим подходом к политическим оценкам и разногласиям, которые раздирают мир.

"Вена всегда пользуется правом проявлять осторожность при выборе того или иного отношения к имеющимся проблемам и всегда дорожит возможностью не делать этот выбор. Поэтому отказ Вены от следования в русле той истерики, которая была инициирована Великобританией в контексте "дела Скрипаля", эта позиция Вены заслуживает безусловного уважения. А также признания того, что это и есть конструктивное отношение к кризису: когда, прежде чем делать скоропалительные выводы и принимать решения, о которых впоследствии придется сожалеть, делается ставка на всестороннее расследование. Поэтому нынешнее заявление – это, скорее, продолжение той линии, той политики, которую Австрия традиционно старается придерживаться и развивать", – сказал Александр Коньков.

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. В Британии утверждают, что Скрипалей отравили веществом А-234, разработанным в рамках советской программы "Новичок", а к инциденту причастна Москва. При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.

Россия категорически отрицает причастность к покушению на Скрипалей и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД РФ не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

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