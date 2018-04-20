Эксперт: разведактивность у наших границ не может не настораживать

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Дрозденко поделился мнением о том, что может стоять за этими цифрами.

Разведку у границ России за прошедшую неделю провели 18 иностранных самолетов, следует из данных газеты Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Также отмечается, что российским истребителям дежурных сил ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", – говорится в сообщении.

Заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества", эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко в эфире радио Sputnik отметил, что нынешняя разведактивность НАТО у российских границ не может не настораживать.

"Данные о том, что разведку вдоль наших границ провело такое количество самолетов, в принципе, настораживают. И вот почему. Само по себе проведение разведывательных мероприятий со стороны блока НАТО уже стало достаточно привычным. Но с учетом удара по Сирии резкое усиление разведывательной активности на самом деле ничего хорошего не несет и говорит о том, что наш противник либо готовится к каким-то действиям, либо создает новый массив разведывательной информации", – сказал Дмитрий Дрозденко.

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