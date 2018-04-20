Военный эксперт: по гиперзвуковому оружию мы опередили США на много лет

СМИ рассказали о разработке в США гиперзвукового оружия. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Мураховский высказал мнение, что американцам для разработки понадобится значительное время.

Министерство обороны США заключило с компанией Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты, пишет Defence News.

Сообщается, что речь идет о разработке ракеты, которой будут оснащаться самолеты ВВС США. По данным издания, Пентагон готов выделить компании 928 млн долларов. При этом сроки контракта не разглашаются.

Как сообщила представитель военного ведомства Энн Стефанек, проект является одной из двух мер Пентагона по созданию гиперзвукового оружия. Другая программа – совместный проект ВВС США и Управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны (DARPA), в рамках которого прототип гиперзвукового оружия должен быть разработан к 2023 году.

Первого марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии.

Кроме того, президент рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

В эфире радио Sputnik член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский высказал мнение, что США для разработки гиперзвукового оружия понадобится значительное время.

"Если говорить о гиперзвуковом управляемом полете в плотных слоях атмосферы, то сейчас таким вооружением обладает только Российская Федерация. В США такие работы не велись до последнего времени. Если иметь в виду не теоретические разработки, а опытно-конструкторские работы, которые проходят хотя бы с макетными образцами, то такого в США нет. Подобного рода работы пока проводит только КНР. Как я понимаю, после выступления президента РФ 1 марта, демонстрации новейших образцов вооружений, в том числе и гиперзвукового, американцы озаботились этим вопросом, собираются выделить на это средства. Но надо понимать, что это не мгновенный процесс. Средства должны быть заложены в бюджет на 2019 год, и только тогда начнутся разработки. То есть мы опередили на много лет Соединенные Штаты – им понадобится значительное время, чтобы создать подобный образец вооружения", – сказал Виктор Мураховский.

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