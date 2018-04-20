Политолог прокомментировал отказ Асада от ордена Почетного легиона

Президент Сирии Башар Асад отказался от французского ордена Почетного легиона. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин отметил, что политика и действия Франции в унисон США не могут оставаться незамеченными.

Министерство иностранных дел Сирии вернуло Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

В заявлении сказано, что причиной возврата награды стало участие Франции "в тройственной агрессии наряду с США и Британией 14 апреля".

"Для президента Асада не является честью носить медаль рабского режима, служащего США, поддерживающего террористов в Сирии, покушающегося на государство-член ООН, неприкрыто нарушая международное право и его принципы", – уточняет пресс-служба.

В заявлении отмечается, что Сирия всегда с уважением относилась к международному диалогу и праву народов на определение своей судьбы. Дамаск выступает против любых указаний извне, особенно от "незрелых режимов, у которых нет ни опыта, ни мудрости, ни уравновешенности, режимов, основывающихся на личных интересах за счет интересов народов".

Пресс-служба подчеркивает, что время колониализма прошло, и сирийский народ, который семь лет боролся против терроризма, не удастся запугать "ребяческой и легкомысленной политикой".

Орден Почетного легиона – национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Он был учрежден в 1802 году императором Наполеоном Бонапартом.

Башар Асад был удостоен высокой французской награды во время официального визита во Францию в 2001 году.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал позицию сирийской стороны.

"Башара Асада понять можно – участие Франции в новой агрессии в отношении его страны, конечно, вызывает желание отказаться от этой награды. Действительно, Франция выстраивается в фарватер политики Соединенных Штатов. И хотя ее участие в непосредственных военных действиях минимально, но в информационном поле (президент Франции Эммануэль) Макрон занял позицию Соединенных Штатов. И в данном случае он разрывает довольно глубокую традицию покровительственного отношения Франции к этим территориям. Кроме того, Франция всегда имела свое мнение, отличное от Соединенных Штатов, по тому, как на Ближнем Востоке устраивать политику и выстраивать межгосударственные отношения. Сегодня Макрон эту традицию прекратил. Думаю, что это замечено не только в странах Ближнего Востока, в Сирии, но и в самой Франции. Французы очень не любят, когда их президенты становятся американофилами. Поэтому думаю, что Макрон занял очень рискованную для себя позицию", – сказал Михаил Смолин.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. В результате атаки никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. При этом ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, которая послужила предлогом для ракетного удара.

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