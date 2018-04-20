РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Политолог прокомментировал отказ Асада от ордена Почетного легиона

12:2720.04.2018
(обновлено: 12:29 20.04.2018)
02740
© Фото : аккаунт президента Сирии в сети FacebookОфициальный представитель САР передает Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство РумынииОфициальный представитель САР передает Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии
© Фото : аккаунт президента Сирии в сети Facebook
Президент Сирии Башар Асад отказался от французского ордена Почетного легиона. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин отметил, что политика и действия Франции в унисон США не могут оставаться незамеченными.

Министерство иностранных дел Сирии вернуло Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии, сообщила пресс-служба сирийского лидера.

В заявлении сказано, что причиной возврата награды стало участие Франции "в тройственной агрессии наряду с США и Британией 14 апреля".

"Для президента Асада не является честью носить медаль рабского режима, служащего США, поддерживающего террористов в Сирии, покушающегося на государство-член ООН, неприкрыто нарушая международное право и его принципы", – уточняет пресс-служба.

Президент Сирии Башар Асад на съезде дипломатов в Дамаске. 20 августа 2017
© Фото : رئاسة الجمهورية العربية السورية
Награду нашли у героя. Макрон лишит Асада ордена Почетного легиона
В заявлении отмечается, что Сирия всегда с уважением относилась к международному диалогу и праву народов на определение своей судьбы. Дамаск выступает против любых указаний извне, особенно от "незрелых режимов, у которых нет ни опыта, ни мудрости, ни уравновешенности, режимов, основывающихся на личных интересах за счет интересов народов".

Пресс-служба подчеркивает, что время колониализма прошло, и сирийский народ, который семь лет боролся против терроризма, не удастся запугать "ребяческой и легкомысленной политикой".

Орден Почетного легиона – национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Он был учрежден в 1802 году императором Наполеоном Бонапартом.

Башар Асад был удостоен высокой французской награды во время официального визита во Францию в 2001 году.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал позицию сирийской стороны. 

"Башара Асада понять можно – участие Франции в новой агрессии в отношении его страны, конечно, вызывает желание отказаться от этой награды. Действительно, Франция выстраивается в фарватер политики Соединенных Штатов. И хотя ее участие в непосредственных военных действиях минимально, но в информационном поле (президент Франции Эммануэль) Макрон занял позицию Соединенных Штатов. И в данном случае он разрывает довольно глубокую традицию покровительственного отношения Франции к этим территориям. Кроме того, Франция всегда имела свое мнение, отличное от Соединенных Штатов, по тому, как на Ближнем Востоке устраивать политику и выстраивать межгосударственные отношения. Сегодня Макрон эту традицию прекратил. Думаю, что это замечено не только в странах Ближнего Востока, в Сирии, но и в самой Франции. Французы очень не любят, когда их президенты становятся американофилами. Поэтому думаю, что Макрон занял очень рискованную для себя позицию", – сказал Михаил Смолин.  

Портрет президента Башара Асада в Дамаске
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Депутат ГД объяснил, почему Запад пытается сместить Башара Асада
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. В результате атаки никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. При этом ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, которая послужила предлогом для ракетного удара.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена