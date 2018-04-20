Политолог прокомментировал отказ Асада от ордена Почетного легиона

Министерство иностранных дел Сирии вернуло Франции орден Почетного легиона Башара Асада через посольство Румынии, сообщила пресс-служба сирийского лидера.
В заявлении сказано, что причиной возврата награды стало участие Франции "в тройственной агрессии наряду с США и Британией 14 апреля".
"Для президента Асада не является честью носить медаль рабского режима, служащего США, поддерживающего террористов в Сирии, покушающегося на государство-член ООН, неприкрыто нарушая международное право и его принципы", – уточняет пресс-служба.
Пресс-служба подчеркивает, что время колониализма прошло, и сирийский народ, который семь лет боролся против терроризма, не удастся запугать "ребяческой и легкомысленной политикой".
Орден Почетного легиона – национальный орден, считается высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Он был учрежден в 1802 году императором Наполеоном Бонапартом.
Башар Асад был удостоен высокой французской награды во время официального визита во Францию в 2001 году.
В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал позицию сирийской стороны.
"Башара Асада понять можно – участие Франции в новой агрессии в отношении его страны, конечно, вызывает желание отказаться от этой награды. Действительно, Франция выстраивается в фарватер политики Соединенных Штатов. И хотя ее участие в непосредственных военных действиях минимально, но в информационном поле (президент Франции Эммануэль) Макрон занял позицию Соединенных Штатов. И в данном случае он разрывает довольно глубокую традицию покровительственного отношения Франции к этим территориям. Кроме того, Франция всегда имела свое мнение, отличное от Соединенных Штатов, по тому, как на Ближнем Востоке устраивать политику и выстраивать межгосударственные отношения. Сегодня Макрон эту традицию прекратил. Думаю, что это замечено не только в странах Ближнего Востока, в Сирии, но и в самой Франции. Французы очень не любят, когда их президенты становятся американофилами. Поэтому думаю, что Макрон занял очень рискованную для себя позицию", – сказал Михаил Смолин.
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