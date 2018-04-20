Политолог объяснил, на чем зиждется позитивный взгляд на отношения РФ и США

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также военные двух стран на 100% не допустят военного противостояния, заявил в интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву глава МИД РФ Сергей Лавров.
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление российского министра.
"Военное противостояние России и США приведет к войне с использованием ядерного оружия, а дальше к переходу человечества к стадии развития, начиная с каменного века, по второму циклу. Вряд ли такой сценарий сколько-нибудь приемлем и позитивен как для России, так и для Соединенных Штатов. Ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин для своих стран и для всей планеты, несомненно, такого будущего не видят, и в этом у них, конечно, есть консенсус. На этом в принципе и зиждется позитивный взгляд на будущее наших отношений. Так что слова о том, что Россия и США не допустят никакого военного конфликта – это, безусловно, не лукавство. Так действительно дело и обстоит на самом деле", – сказал Дмитрий Солонников.
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
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