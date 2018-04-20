Эксперт: резких изменений на Кубе не может быть по двум причинам

Новый лидер Кубы Мигель Диас-Канель пообещал продолжить революцию. В эфире радио Sputnik эксперт Виктор Хейфец предположил, что может стоять за этими словами.

Историческая сессия кубинского парламента, в ходе которой Рауль Кастро оставил пост председателя Госсовета и Совета министров Кубы, завершилась в четверг в Гаване.

Впервые за несколько десятилетий у руля кубинского государства встал человек, не носящий фамилию Кастро, – отныне Госсовет возглавляет Мигель Диас-Канель. Ранее он был первым заместителем председателя Госсовета. Однако смена лидера не означает смены эпох и курса Кубы, судя по первым заявлениям нового руководителя страны.

Диас-Канель в своем первом же выступлении заявил, что возврата к капитализму на Кубе не будет. По словам нового лидера, среди тех, кто был избран в руководящие кубинские органы на этой сессии парламента, "не будет места тем, кто хочет восстановления капитализма на Кубе".

При этом он пообещал продолжить актуализацию экономической модели и сохранить неизменной внешнюю политику. "Мандат, который дал народ избранным на этой сессии парламента, – на то, чтобы продолжать кубинскую революцию в этом ключевом историческом моменте, в рамках актуализации экономической модели страны", – сказал Диас-Канель.

Профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец в эфире радио Sputnik предположил, что может стоять за этими словами.

"На мой взгляд, пока фраза о продолжающейся революции говорит только о том, что Мигель Диас-Канель подтверждает партийной и военной элите Кубы, что он не планирует немедленных резких перемен. Пока, чтобы они его поняли и с ним согласились, он просто говорит: я ваш. Мне кажется, резких немедленных перемен быть не может по двум причинам. Во-первых, у Диас-Канеля маленькое пространство для маневра, особенно когда в США взят курс на свертывание частичной нормализации отношений с Кубой. Во-вторых, у Кубы достаточно плохо обстоят дела в экономике из-за кризиса в Венесуэле, которая поставляет на Кубу дешевую нефть. Поэтому задача номер один – удержать на плаву кубинскую экономику и политическую систему, обеспечить плавный переход от Рауля к новому времени. Но я думаю, что Рауль его выбирал, в том числе, исходя и из умения начать какие-то перемены – это все равно придется делать, потому что Куба не сможет сохранять исключительно плановую экономику, она будет медленно двигаться к рынку. Резкие перемены на Кубе, учитывая ее маленькие размеры и не очень дружеское окружение, способны обрушить экономику как таковую. Я бы ждал перемен при следующих поколениях", – сказал Виктор Хейфец.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Однако в июне 2017 года президент США Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.

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