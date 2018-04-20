Эксперт о ситуации с визами для "Аэрофлота": США мелочно мстят России

У экипажей "Аэрофлота" есть проблемы с получением виз США, подтвердили в компании. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов назвал эту меру покушением на свободу передвижения граждан.

Компания "Аэрофлот" подтвердила проблему с получением экипажами американских виз. Об этом РИА Новости сообщил представитель авиаперевозчика. Тем не менее, по его словам, у компании достаточно экипажей с открытыми американскими визами для долгосрочного авиасообщения между Россией и США.

Ранее МИД России сообщил, что не исключает, что в связи с визовой блокадой, которую выстраивает в отношении российских граждан Вашингтон, Россия и США могут лишиться авиационного сообщения.

"Аэрофлот", который является единственной компанией, осуществляющей регулярные рейсы между Россией и США, может быть вынужден их прекратить, "так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз", отмечалось в заявлении.

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Вашингтон выстраивает визовую блокаду в отношении Москвы абсолютно сознательно и преднамеренно, в качестве дополнительного рычага давления.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал мнение, что США таким образом возводят стену отчуждения.

"Это очередная негативная весть об отношениях России и США. Естественно, это не самая серьезная мера воздействия на Россию. Но даже в таких незначительных пунктах, совершенно не связанных с высокой политикой и касающихся исключительно гуманитарного фактора, США мелочно мстят России за то, что она имеет свое мнение и его высказывает. За то, что Россия имеет право быть независимым от США государством. Кроме того, США этой мерой покушаются на свободу передвижения своих граждан и россиян. Эти действия находятся в одной плоскости с мерами, направленными против российских дипломатов. Результат один: людям станет сложнее перемещаться из одной страны в другую. А это означает, что те стены отчуждения, которые были так характерны для периода холодной войны, на этот раз строят США", – сказал Владимир Шаповалов.

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