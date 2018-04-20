Эксперт рассказал, как Иран может ответить на выход США из ядерной сделки

Иранская армия во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни недалеко от Тегерана. 18 апреля 2018

Иранская армия во время парада в День национальной армии перед мавзолеем аятоллы Хомейни недалеко от Тегерана. 18 апреля 2018

Иран предупредил США о последствиях в случае отказа от ядерной сделки. Востоковед Борис Долгов в эфире радио Sputnik предположил, к каким мерам в отношении Вашингтона может прибегнуть Тегеран.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из соглашения по иранской ядерной программе, Тегеран может принять ряд мер, которые будут неприятны для Вашингтона, сообщает агентство IRNA.

Говоря о возможном отказе США от сделки, Зариф отметил, что если это произойдет, Иран будет действовать, исходя из собственных интересов, и может применить одну из мер в рамках заключенного соглашения и за его пределами.

"Определенно, меры, которые примет Исламская республика (в случае отказа США от сделки – ред.), и реакция международного сообщества будут очень неприятны для американцев", – сказал министр по прибытии в Нью-Йорк, где намерен принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в эфире радио Sputnik отметил, что в позиции нынешней администрации США нет ничего нового.

"О том, что для США ядерная сделка неприемлема, не отвечает их интересам, нынешняя американская администрация говорит уже давно. Американское руководство собирается выйти из этого соглашения. В Иране в ответ на это неоднократно заявляли, что это будет неприемлемо для тех стран, которые заключали это соглашение. США выставят себя в негативном свете, государством, которому нельзя доверять, если одна администрация принимает соглашение, другая, приходящая на смену, отказывается от него", – сказал Борис Долгов.

Он предположил, к каким ответным мерам может прибегнуть Иран.

"Это может быть несоблюдение достигнутых договоренностей. Самое серьезное – это возможный выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия. Тогда у него будут свободны руки, чтобы работать в направлении дальнейших ядерных исследований, в том числе и в военной сфере, как это сделала Северная Корея. Это самое серьезное, что может произойти. Иран заявлял о возможном выходе из системы доллара. Есть и другие меры финансово-экономического характера, но они ударят и по Ирану. Я думаю, что до этого не дойдет, но в принципе это возможно. Так что заявления руководства США могут привести к серьезному осложнению отношений с Ираном и появлению опасности для тех стран, которые входят в ДНЯО", – отметил Борис Долгов.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США выступают за изменение соглашения. Как ранее сообщил РИА Новости представитель Госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". В Госдепе подчеркнули, что, "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".

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