Крымский депутат: Киев пытался спекулировать судьбой российских граждан

Два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками судна "Норд" вернулись в Крым, сообщил адвокат рыбаков Александр Руденко.
Прибытие моряков на полуостров подтвердил глава региона Сергей Аксенов. Он также отметил, что действия Киева следует квалифицировать как серьезнейшее нарушение международного права.
Ранее сообщалось, что двум морякам удалось вылететь из Украины в Белоруссию, так как транскрипция их фамилий в российских паспортах отличалась от идентификационных данных в украинских удостоверениях.
В то же время представители властей сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа "Норда". По словам адвоката, у них изъяли документы.
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал возвращение моряков очень важным событием.
"Это очень важное событие: граждане РФ начали возвращаться в Крым после долгого незаконного удержания на территории Украины. Действия, которые Украина предприняла в отношении нашего судна "Норд", – это чистое и откровенное пиратство. Украина пыталась спекулировать судьбой российских граждан. Но Киеву приходится их отпускать. Думаю, со временем все наши моряки попадут домой. Волнует судьба капитана судна, потому что Киев вовлекает его в судебный процесс. Нашему МИД и другим структурам придется побороться за его судьбу. Сегодня в акватории и Черного, и Азовского морей приняты серьезные меры по усилению безопасности нашего судоходства, чтобы таких ситуаций больше не было", — сказал Владислав Ганжара.
Капитану судна Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.
Как заявили в компании, которой принадлежит сейнер, судно задержали противоправно. Управление ФСБ Крыма возбудило уголовное дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
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