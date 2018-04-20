Крымский депутат: Киев пытался спекулировать судьбой российских граждан

Два члена экипажа судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками, вернулись в Крым. Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал возвращение моряков очень важным событием.

Два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками судна "Норд" вернулись в Крым, сообщил адвокат рыбаков Александр Руденко.

Прибытие моряков на полуостров подтвердил глава региона Сергей Аксенов. Он также отметил, что действия Киева следует квалифицировать как серьезнейшее нарушение международного права.

"Все, кто к этому причастен, являются международными преступниками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полностью разделяю позицию, высказанную в заявлении нашего внешнеполитического ведомства о праве России на жесткие ответные действия", — написал он на своей странице в Facebook

Ранее сообщалось, что двум морякам удалось вылететь из Украины в Белоруссию, так как транскрипция их фамилий в российских паспортах отличалась от идентификационных данных в украинских удостоверениях.

В то же время представители властей сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа "Норда". По словам адвоката, у них изъяли документы.

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik назвал возвращение моряков очень важным событием.

"Это очень важное событие: граждане РФ начали возвращаться в Крым после долгого незаконного удержания на территории Украины. Действия, которые Украина предприняла в отношении нашего судна "Норд", – это чистое и откровенное пиратство. Украина пыталась спекулировать судьбой российских граждан. Но Киеву приходится их отпускать. Думаю, со временем все наши моряки попадут домой. Волнует судьба капитана судна, потому что Киев вовлекает его в судебный процесс. Нашему МИД и другим структурам придется побороться за его судьбу. Сегодня в акватории и Черного, и Азовского морей приняты серьезные меры по усилению безопасности нашего судоходства, чтобы таких ситуаций больше не было", — сказал Владислав Ганжара.

В конце марта украинские пограничники задержали российский сейнер "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Все они граждане России. На моряков наложили административные штрафы за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Капитану судна Владимиру Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.

Как заявили в компании, которой принадлежит сейнер, судно задержали противоправно. Управление ФСБ Крыма возбудило уголовное дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".



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