Эксперт: говоря о "зачистке" места химатаки в Сирии, США готовят оправдание

Госдеп обвинил Россию в "зачистке" места химатаки в Сирии. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, с чем связаны эти обвинения.

Госдепартамент США утверждает, что Россия и Сирия занимаются "зачисткой" места предполагаемой химатаки в городе Дума и поэтому не пускают туда экспертов ОЗХО.

По словам официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, российские официальные лица работают с представителями правительства Сирии, чтобы отказать и отложить доступ миссии ОЗХО в Думу.

"Мы полагаем, что это попытка провести свое подстроенное расследование. Мы думаем, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия", — заявила Науэрт.

По ее словам, на некоторых свидетелей событий власти Сирии и Россия "оказывали давление, чтобы они поменяли свои показания о том, что произошло".

Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник сообщало, что Дамаск направил официальное приглашение ОЗХО посетить Думу. По словам источника, Сирия готова оказать специалистам необходимую помощь. Кроме того, Дамаск выразил надежду на то, миссия будет проводить работу в полной прозрачности, опираясь на конкретные и достоверные доказательства. Позднее в ОЗХО подтвердили отправку миссии в Думу.

В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Москва озабочена тем, что ряд игроков пытается воспрепятствовать работе миссии. Министр напомнил, что группа экспертов ОЗХО для расследования предполагаемых событий в сирийской Думе несколько дней назад прибыла в Бейрут "и должна была уже на утро пересекать границу с Сирийской Арабской Республикой, где их ждали консульские представители сирийского МИД для выдачи виз".

"Они в тот момент не смогли выдвинуться, потому что начались удары. Кому-то очень не хотелось, чтобы они попали своевременно в тот район, о котором идет речь", — заявил Лавров.

В эфире радио Sputnik директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов отметил, что с помощью таких обвинений США пытаются заранее найти оправдание тому, что следов химоружия не найдут.

"Это ожидаемое обвинение. Задержка была связана с тем, что террористы обстреливали делегации, и сами сотрудники ОЗХО попросили задержать посещение города в связи с опасностью. Но это трактуется американской стороной как препятствие со стороны сирийского руководства и российской военной полиции, которая сопровождает делегацию. В принципе, каких-то других аргументов западная сторона привести не могла, а этот – самый простой: объявить, мол, если мы ничего не найдем, то это не значит, что там ничего не было, это значит, что российская и сирийская сторона провели профилактическую работу и зачистили территорию. То есть оправдание готовится уже заранее. От того, насколько оно будет весомо, насколько Совбез ООН поверит в него, зависят дальнейшие выводы. Это можно трактовать и иначе: что химоружие не обнаружено, потому что там и искать было нечего. Но американская сторона такую версию не распространяет", — сказал Вячеслав Смирнов.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. В результате атаки никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. При этом ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, которая послужила предлогом для ракетного удара.



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