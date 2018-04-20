"В ладоши хлопают только двумя руками". Политолог об отношениях РФ и США

В Вашингтоне назвали условие для улучшения отношений России и США. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что у Москвы тоже могут быть свои условия.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с послом России в США Анатолием Антоновым, с которым обсудил состояние отношений между двумя странами, говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что, по словам Болтона, хорошие отношения – в интересах и США, и России. А для их улучшения, по мнению советника американского президента, нужно обсудить вызывающие обеспокоенность темы, такие как "вмешательство" России в американские выборы 2016 года, применение химоружия в Великобритании и ситуацию на Украине и в Сирии.

Шестого апреля Министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в отношении России. Вашингтон назвали новые меры "сигналом для Москвы". При этом США отмечают, что эти ограничения не связаны с конкретными событиями, а обусловлены "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik оценил уровень российско-американских отношений.

"Как говорят, в ладоши можно хлопать только двумя руками. Американцы считают, что переговоры нужно начинать с того, что выдвигать требования к нам. У нас ведь тоже, в свою очередь, к началу переговоров могут быть претензии: например, о том, почему тема якобы вмешательства в американские выборы полтора года обсуждается без всяких результатов, и на ее основе принимают всякие меры, ухудшающие наши отношения. Или история "вмешательства" в Сирии: мы там находимся по приглашению законного правительства – и это трактуется как вмешательство; США находятся там со своим спецназам без всякого приглашения, обстреливают территорию суверенного государства – и это, по их мнению, не вмешательство. И так далее. Но положительно то, что такого рода встреча (Джона Болтона и Анатолия Антонова – ред.) состоялась. Возможно, что смена и советника по национальной безопасности, и госсекретаря США даст какой-то импульс новым взглядам на эту тягостную ситуацию российско-американских отношений. Важно начать обсуждение – возможно, какие-то подвижки произойдут", — сказал Юрий Светов.



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