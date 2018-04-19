Мнение: западный спектакль про химоружие в Гуте полностью опровергнут

Сирийские военные обнаружили в Восточной Гуте хлор и дымовые шашки западного производства, сообщили в МИД РФ. Эксперт Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал эту находку.

Сирийские правительственные войска обнаружили в Восточной Гуте хлор и дымовые шашки западного производства, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором… из Германии, а также дымовые шашки производства города – внимание! – Солсбери", – сказала она на брифинге в Москве.

Десятого апреля Вашингтон обвинил Дамаск в химатаке на мирное население города Дума в районе Восточная Гута близ сирийской столицы. Утверждалось, что в ходе атаки был применен хлор. Ни российские военные эксперты, ни местные жители это не подтвердили.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал находку в Восточной Гуте.

"То, что именно боевики в Сирии изготавливали кустарным способом химическое оружие – это не является секретом. Главной целью было приписать применение такого оружия правительственным войскам и таким образом дискредитировать Дамаск. Мы видим, что во всех случаях такого предполагаемого применения химоружия сирийской армией не было никаких твердых фактов, никаких доказательств. Кто-то что-то сказал, на Западе сразу подхватили – и нанесли удары, якобы все уже ясно. Изначально кампания, которая раскручивалась вокруг якобы применения отравляющих веществ правительственными войсками в Сирии, носила постановочный характер – со стороны Запада в последние несколько лет регулярно осуществляются такие постановочные спектакли. Но сейчас российская сторона предоставляет факты – не голословные обвинения, как у Запада, а факты – которые полностью опровергают эти постановочные спектакли", – считает Станислав Тарасов.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что предполагаемая химическая атака в Думе была постановкой. Цель – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне, пояснили в ведомстве.

С отравляющими веществами связан еще один резонансный эпизод, который привел к обострению противостояния России и Запада. Четвертого марта экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери. Британские власти заявили, что Скрипали были отравлены. Лондон обвинил в произошедшем Москву, не предоставив доказательств в пользу этой версии. Также Великобритания отклонила российскую инициативу о проведении совместного расследования.

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