Эксперт: заявление КНР о санкциях и сотрудничестве с РФ – сигнал США

Китай заверил, что санкции США не скажутся на сотрудничестве с Россией. В эфире радио Sputnik профессор Академии социального управления Анатолий Петренко рассказал, кому, по его мнению, адресованы подобные заявления.

Внешние факторы не окажут влияния на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая, заявил официальный представитель китайского министерства коммерции Гао Фэн, комментируя возможный негативный эффект от американских санкций на сотрудничество с Москвой.

"Мы обратили внимание на соответствующие меры со стороны США. Китай всегда выступал против применения односторонних санкций в международных отношениях. Мы надеемся, что Россия и США смогут на основе взаимоуважения и равенства урегулировать свои противоречия. Отношения России и Китая – стабильные и зрелые", – сказал Гао Фэн на брифинге.

Чиновник отметил, что страны с начала года активно наращивают объемы двухсторонней торговли, укрепляют сотрудничество в инвестиционной сфере, достигли позитивных результатов по стратегическим проектам.

"Есть надежда на то, что товарооборот двух стран в этом году превысит 100 миллиардов долларов", – заявил Гао Фэн.

Он добавил, что китайская сторона намерена принимать меры для совершенствования структуры двусторонней торговли с Россией и активно расширять торговлю в сфере высоких технологий.

"Мы готовы совместно с российской стороной увеличивать количество торговых сделок, чтобы создать хорошую платформу для сотрудничества между регионами и компаниями двух стран", – добавил представитель торгового ведомства.

В эфире радио Sputnik профессор Академии социального управления Анатолий Петренко высказал мнение, что эти заявления можно рассматривать как сигнал, прежде всего, США.

"Думаю, это осторожное заявление, но то, что Китай его сделал – это здорово. Когда Китай начинает "шевелить плечами", то для Дональда Трампа – это болезненно. Думаю, это заявление было больше адресовано именно Трампу – товарооборот Китая с США несравнимо больше, чем с Россией. Кроме того, с Россией сейчас отношения развиваются динамично. Но хочу отметить, что Китай всегда поддерживает сам себя, и это надо помнить. Думаю, что это заявление – это и небольшой сигнал нашим компаниям: ребята, мы вас ждем, приходите. Потому что Китай заинтересован в сотрудничестве со многими нашими компаниями. А для нас поворот на Восток может сулить большие выгоды", – сказал Анатолий Петренко.

По данным китайской таможни, общий объем двусторонней торговли по итогам первого квартала 2018 года составил 23,06 млрд долларов, увеличившись на 28,2%. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2017 года вырос на 20,8% по сравнению с 2016-м и составил 84 млрд долларов. Китайский экспорт в Россию увеличился на 14,8% – до 42,9 млрд долларов, а импорт из России – на 27,7%, до 41,2 млрд долларов.

В начале апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании: Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "РусАл", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

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