О том, почему и как быстро растет российский сегмент Интернета и о будущем отрасли в стране радио Sputnik рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Беседа состоялась в рамках форума РИФ-2018.

Российский Интернет-форум (РИФ-2018) проходит уже 22 года. По словам одного из организаторов мероприятия, директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, форум стал настолько весомым, что его просто не могут игнорировать крупнейшие представители отрасли.

"Это мероприятие, которое не могут не поддержать в том или ином виде все представители отрасли, которые работают на российском поле Интернета. Представители государства не могут проигнорировать это мероприятие. Сотни организаций, так или иначе, вовлечены в работу, в поддержку РИФ: около 8000 участников и 700 спикеров за 3 дня формируют контент, которым мы гордимся", – отметил Сергей Плуготаренко.

По его словам, российский сегмент Интернета постоянно растет.

"Мы с 2010 года старались описать и по-разному измерить экономику Рунета, связанных рынков. Главное удивление – Рунет растет всегда и несмотря ни на что. Кризис для интернета – не падение, а замедление роста. Во всем мире интернет растет быстрее оффлайн-экономики: чтобы не отстать от других рынков, нужно расти опережающими темпами. Мы перешли планку в 5% от ВВП России – это то, что генерирует чистая интернет и мобильная экономика", – заключил Сергей Плуготаренко.

Организатор Российского Интернет-форума-2018: Рунет растет всегда Your browser does not support HTML5 audio

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