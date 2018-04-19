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Мнение: Порошенко оскорбил не только граждан РФ, но и русских на Украине

16:1219.04.2018
(обновлено: 17:22 19.04.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 19 апреля 2018Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 19 апреля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Петр Порошенко заявил, что основание Москвы было "опрометчивым решением", и призвал к созданию на Украине отдельной православной церкви. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал эти заявления.

Украинский президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением древнерусских князей". Создание на Украине независимой православной церкви "восстановит историческую справедливость", считает он. 

Во вторник украинский президент заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату с просьбой о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Порошенко попросил Верховную раду поддержать его обращение.

Участники акции прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве против принятия антицерковных законопроектов в Верховной раде Украины
© РИА Новости / Григорий Костин
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Киев хочет в Стамбул. Порошенко ищет у Константинополя управы на Москву
"Этот долгожданный томос (разрешение, – ред.) станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда (Константинополя, – ред.) пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву", – заявил Порошенко во время выступления в Верховной раде.

На Украине сейчас действуют каноническая УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры – "Киевский  патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал  заявления президента Украины.        

"Петр Порошенко не изменяет себе, продолжая выдавать на-гора антироссийские заявления. И чем ближе будет дата президентских выборов на Украине (должны состояться в марте 2019 года, – ред.), тем больше он будет позволять себе таких русофобских высказываний, тем самым оскорбляя не только граждан России, но и собственных граждан, многие из которых считают себя русскими по языку и по культуре", – считает Иван Мезюхо. 

По его мнению, заявления президента Украины нарушают законодательство этой страны и усугубляют в ней внутренние конфликты. 

"Петр Порошенко нарушает украинскую конституцию, когда рассуждает о будущем украинской церкви, которая, согласно основному закону Украины, отделена от государства. Пиарясь на церковном расколе на Украине, Петр Порошенко лишь усугубляет церковное противостояние, что может иметь далеко идущие последствия для самого украинского государства. Еще ни один президент независимой Украины не лез так грубо в церковные дела. С 2014 года увеличилось в разы количество провокаций против УПЦ МП, как увеличилось и число захватов ее храмов. К сожалению, нынешняя украинская власть не только не разрешает, но и усугубляет абсолютно все конфликты, обозначившиеся на Украине на протяжении последних десятилетий", – сказал Иван Мезюхо. 

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
ivanovserg58
Слова этого человека о России нельзя воспринимать как оскорбление. Мы же не обижаемся на собаку, которая на нас лает. Так и на слова Порошенко нельзя обращать столько внимания, сколько ему уделяют наши СМИ. Конечно он гораздо хуже собаки.
16:44
19.04.2018
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Arcady
Что они там курят такое забористое??! 😂
16:45
19.04.2018
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