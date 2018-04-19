Сейсмолог: землетрясения на западе США – "очевидная вещь"

Тектонический разлом Хэйуорд на Западном побережье США с высокой вероятностью в ближайшие десятилетия станет эпицентром землетрясения, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на Геологическую службу страны.
Сотрудник Геологической службы Дэвид Шварцман отмечает, что землетрясения происходят на Хэйуорде в среднем каждые 150-160 лет, при этом последний раз серьезные толчки (шесть баллов) фиксировались в 1868 году.
"Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени", – заявил ученый.
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в эфире радио Sputnik оценил вероятность сильного землетрясения на Западном побережье США в ближайшее время.
"То, что на западе США возможны землетрясения, так для этого никакая "тектоническая бомба" не нужна. Это очевидная вещь. В 1989 году в том районе, но несколько южнее, было сильное землетрясение, тогда пострадал Сан-Франциско. Вблизи там проходит огромный разлом Сан-Андреас. В том, что обнаружили какой-то новый разлом, нет ничего удивительного, но это вовсе не означает, что там в ближайшие несколько лет, месяцев может произойти очень сильное землетрясение", – сказал Петр Шебалин.
Основной ущерб был нанесен городу Санта-Круз, находящемуся к югу от Сан-Франциско. В двух городах были разрушены более 18 тысяч домов, погибли 62 человека, 3757 получили ранения.
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