Сейсмолог: землетрясения на западе США – "очевидная вещь"

В США обнаружили "тектоническую бомбу замедленного действия". Сейсмолог Петр Шебалин в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы Геологической службы США, отметив, что в подобном открытии нет ничего удивительного.

Тектонический разлом Хэйуорд на Западном побережье США с высокой вероятностью в ближайшие десятилетия станет эпицентром землетрясения, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на Геологическую службу страны.

По данным ученых, 83-километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, в котором проживают более двух миллионов человек. В случае семибалльного землетрясения, по подсчетам специалистов, погибнут сотни человек. При этом в результате повреждения газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тысяч домов, оставив без крова почти полмиллиона жителей.

Сотрудник Геологической службы Дэвид Шварцман отмечает, что землетрясения происходят на Хэйуорде в среднем каждые 150-160 лет, при этом последний раз серьезные толчки (шесть баллов) фиксировались в 1868 году.

"Мы называем этот разлом тектонической бомбой замедленного действия. Она взорвется в скором времени", – заявил ученый.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в эфире радио Sputnik оценил вероятность сильного землетрясения на Западном побережье США в ближайшее время.

"То, что на западе США возможны землетрясения, так для этого никакая "тектоническая бомба" не нужна. Это очевидная вещь. В 1989 году в том районе, но несколько южнее, было сильное землетрясение, тогда пострадал Сан-Франциско. Вблизи там проходит огромный разлом Сан-Андреас. В том, что обнаружили какой-то новый разлом, нет ничего удивительного, но это вовсе не означает, что там в ближайшие несколько лет, месяцев может произойти очень сильное землетрясение", – сказал Петр Шебалин.

Семнадцатого октября 1989 года около Сан-Франциско произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находился в 10 километрах от наиболее известной из горных вершин в этом районе – Лома-Приета.

Основной ущерб был нанесен городу Санта-Круз, находящемуся к югу от Сан-Франциско. В двух городах были разрушены более 18 тысяч домов, погибли 62 человека, 3757 получили ранения.

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