Эксперт оценил представленный США "аналог" РД-180

В США представили ракетный двигатель BE-4 в качестве конкурента российского РД-180. В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков поделился мнением о том, нашли ли американцы решение, к которому стремятся.

Американская компания Blue Origin представила ракетный двигатель BE-4 в ходе космического симпозиума в Колорадо-Спрингс (США). Фотографии устройства в Twitter опубликовал журналист Джефф Фауст.

США планируют использовать двигатель BE-4 на ракете-носителе Vulcan, которая разрабатывается в качестве замены Atlas V с российскими РД-180. В перспективе BE-4 будут устанавливать и на новые ракеты-носители тяжелого класса New Glenn разработки Blue Origin.

В 1997 году Россия и США заключили соглашение о поставках 101 двигателя РД-180. Впоследствии американский конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, однако затем отменил этот запрет. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно 20 РД-180.

В эфире радио Sputnik коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что пока у американцев нет серьезного аналога российского двигателя.

"Двигатель, который демонстрирует Blue Origin, не в первый раз пытаются запустить. Попытки испытаний, особенно последние, были не очень удачными – двигатель не вышел на заданные параметры по "гонке" (это когда двигатель прогоняют и делают мини-карту его работы). На одном из этапов произошел срыв пламени, двигатель был остановлен, американцы его отправили на доработку. И что будет в следующий раз – непонятно. Но американцы упорно будут искать конкурента РД-180, потому что благодаря этим двигателям у них летает ракета Atlas V. Что касается судьбы РД-180, то это двигатель универсальный, на нем и французы могут запускать свои ракеты, и у нас есть достаточно широкая космическая программа, которая планируется к реализации. Поэтому и РД-180, и "Энергомаш" найдут свою ячейку", – сказал Алексей Леонков.

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