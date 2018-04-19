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Эксперт: "океан" информации в интернете порождает "обратную историю"

13:2119.04.2018
(обновлено: 13:48 19.04.2018)
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© REUTERS / Dado Ruvic/File PhotoЛоготип социальной сети FacebookЛоготип социальной сети Facebook
© REUTERS / Dado Ruvic/File Photo
Большинство жителей Запада, как показал опрос "Sputnik.Мнения", считают, что Facebook и Google манипулируют общественным мнением. Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский в эфире радио Sputnik назвал это обратной стороной свободы информации.

Согласно очередному опросу в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенному старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, большинство жителей западных стран считают, что Google, Facebook и другие интернет-гиганты используют алгоритмы для манипулирования общественным мнением в политических целях.

Логотипы Google, Facebook и Amazon
© AFP 2018 / Damien Meyer
Политтехнолог: базы данных пользователей соцсетей стоят подороже нефти
Наибольшая доля приверженцев этой точки зрения наблюдается в Германии – 68%. В Италии и США их доля составляет 60%. Во Франции и Британии число сторонников этой позиции несколько меньше – 57% и 54%.

При этом во Франции и Соединенных Штатах такого мнения придерживается преимущественно молодежь. Доля людей младше 35 лет, которые считают возможными подобные манипуляции, составляет 62% во Франции и 71% в США. В Италии и Великобритании ситуация обратная. Здесь возможность использования компаниями алгоритмов в политических целях чаще допускает старшее поколение.

Еще одна тенденция заключается в том, что во всех четырех странах манипуляции общественным мнением со стороны интернет-компаний считают возможными преимущественно люди с высшим образованием. Во США и Германии этой точки зрения придерживаются более 70% человек, закончивших вузы, в Великобритании и Италии – 69% и 64% соответственно.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта. В нем участвовали 5029 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Начальник службы новых медиа телеканала "Россия", медиаэксперт Антон Коробков-Землянский в эфире радио Sputnik отметил, что поисковики и соцсети в современном мире стали для людей "проводниками", но это представляет определенную угрозу.

"У нас еще никогда в таком глобальном варианте не было столько свободы информации, слова и т.д. – о чем говорить, о чем думать, что читать. Но вот эта бесконечная свобода, этот "океан" информации порождает абсолютно обратную историю – мы не можем во всем этом разобраться, мы не можем прочитать миллиарды книг, которые доступны в интернете, миллиарды новостей, которые ежедневно выпускают СМИ. И нам необходимы некие "проводники" – поисковые системы, социальные сети, блогеры и т.д. – которые "упаковывают" нам весь этот объем информации в какой-то удобный формат, когда за несколько минут мы можем узнать самое важное. И тут появляются те, кто начинает это делать в ту или иную пользу", – сказал Антон Коробков-Землянский.

Что касается манипуляций мнением пользователей, то, как считает эксперт, здесь существует много факторов.

"И один из самых вопиющих – можно вспомнить выборы президента в США полтора года назад, когда неоднократно происходили утечки, и ряд компаний, которые проводили исследования, выявляли определенную технологию. Когда пользователи, например, искали новости о Дональде Трампе, в поисковиках вроде Google и соцсетях новости выдавались в несколько негативном ключе. Когда пользователи искали информацию о Хиллари Клинтон, там новости почему-то сразу приобретали позитивный характер и т.д. Обывателю заметить это довольно сложно, потому что ежедневно публикуется целый "океан" информации. Но оказывается, если в таком массовом варианте это делать, то есть подсовывать пользователям где-то чуть больше позитива, а где-то чуть больше негатива, можно манипулировать настроениями целой страны", – отметил Антон Коробков-Землянский.

Однако он отметил, что не всегда используемые в интернете технологии приводят к положительным для их авторов результатам.

"Хотя, как мы видим, те, кто занимался такими "подкрутками", работая с общественным мнением, несколько не угадали. Порой как раз негатив заставляет людей мобилизоваться. Так что эти технологии здесь однозначно использовались, но, видимо, сам формат манипуляции общественным мнением в таком масштабе, эта технология была не отработана и дала сбой", – заключил эксперт.

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