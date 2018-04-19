Мнение: говоря о санкциях, Трамп хочет показать – он сильнее, чем есть

США введут против России новые санкции, когда "она их заслужит", заявил президент Дональд Трамп. Что стоит за этим заявлением, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Илья Кравченко.

США введут санкции против России, как только "она их заслужит", заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

При этом американский лидер отметил, что хорошо было бы наладить отношения с Москвой, Пекином, Токио и другими странами. Трамп также заявил, что относится к России "жестко как никто".

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, новые ограничения Вашингтона в отношении Москвы будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

Однако затем издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп "еще не чувствует себя уверенно по поводу их введения".

Эксперт Российского института стратегических исследований Илья Кравченко в эфире радио Sputnik прокомментировал слова Трампа о том, что он относится к России "жестко как никто".

"В каком-то смысле он прав – мы находимся сейчас на низшей точке в наших отношениях со времен (президента США) Билла Клинтона. Хотя были за это время разного рода кризисы, но до такой массовой высылки дипломатов и до таких жестких санкций дело не доходило. Это, конечно, не то, чем нужно гордиться. Однако в той ситуации, в которой находится сам Трамп, его окружение, да и практически весь американский истеблишмент, это, наоборот, нормально. Было бы ненормально, с их точки зрения, если бы отношения были хорошими", – сказал Илья Кравченко.

По его словам, политика администрации США отличается "неоднозначностью и хаотичностью".

"Трамп неоднократно заявлял, например, сначала, что он выводит войска из Сирии – потом вроде бы давал задний ход, затем заявлял, что все-таки выведет. То же самое – с ударами по Сирии. Сначала говорил, что ударит, потом брал паузу, затем все-таки наносил удар и говорил, что, может быть, ударит вновь. Такая неоднозначность и хаотичность, стремление (президента США) показать, что он намного сильнее, чем есть – все это и приводит к появлению таких своеобразных выражений как "когда она (Россия) их заслужит". Мы же понимаем, что новые санкции в любом случае готовятся. Закон, который был принят в прошлом году ("О противостоянии противникам Америки посредством санкций", CAATSA – ред.) существует, он действует, и, кстати, он был бы принят в любом случае, вне зависимости ни от какого развития событий в Сирии", – отметил Илья Кравченко.

Претензии Соединенных Штатов к России по Сирии связаны с поддержкой Москвой президента страны Башара Асада.

Ранее Запад обвинил сирийское правительство в химатаке в городе Дума близ Дамаска. При этом специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов.

Несмотря на это, в ночь на субботу, 14 апреля, США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

С 2014 года США неоднократно расширяли санкции против России под разными предлогами. Последний раз новые ограничения вводились в начале апреля. Тогда под ограничения попали 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний.

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