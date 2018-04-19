Адвокат прокомментировала введение в РФ новой меры пресечения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении новой меры пресечения. Адвокат Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik объяснила, как нововведение скажется на положении обвиняемых.

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий введение новой меры пресечения – "запрета на определенные действия". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая мера пресечения заключается в том, что подозреваемый или обвиняемый должен своевременно являться в суд или по вызовам следователя и дознавателя, а также "соблюдать один или несколько запретов".

© РИА Новости / Павел Комаров Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда

Обвиняемому или подозреваемому могут запретить покидать помещение, в котором он живет, общаться с определенными людьми, пользоваться интернетом, отправлять и получать почту, управлять транспортными средствами.

При этом человек, которого коснется ограничение, по-прежнему сможет пользоваться телефоном для вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб во время ЧС, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем или следователем.

Срок применения запрета устанавливает и продлевает суд. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести он не может превышать 12 месяцев, по делам о тяжких преступлениях – 24 месяца, об особо тяжких преступлениях – 36 месяцев.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш видит в этом позитивные изменения.

"Это нововведение в уголовно-процессуальный кодекс даст возможность обвиняемым не попадать в СИЗО на момент рассмотрения и расследования. Они смогут находиться дома, но даже не под домашним арестом, а, исходя из обвинения, суд будет принимать решение о запрете неких действий, например, совершение телефонных звонков, выход на улицу в определенное время или какие-то другие действия, которые могут помешать следствию в расследовании. И если обвиняемый не будет их совершать, то не будет необходимости в заключении его под стражу или в домашнем аресте. Это гуманизация уголовно-процессуального законодательства, и в том числе просто улучшение жизни граждан, которые находятся под следствием, поскольку заключение гражданина под стражу в том случае, если потом не подтвердится обвинение, нарушает права человека на свободу", – сказала Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

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