"Дело не в престиже". Эксперт о запуске "Протона-М" с военным спутником

Ракета "Протон-М" с военным спутником стартовала с Байконура. Военный эксперт, Александр Жилин в эфире радио Sputnik рассказал, почему так важен этот запуск.

Ракета-носитель "Протон-М" с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны России, стартовала в четверг, 19 апреля, с космодрома "Байконур" в Казахстане, сообщили журналистам в пресс-службе российского военного ведомства.

"Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М " с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома "Байконур", — сказали в министерстве.

В среду на космодром прибыл командующий Космическими войсками — заместитель главкома ВКС России Александр Головко. Он осуществлял общее руководство пуском ракеты.

"Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя. Точное время старта — 1.12 мск", — сообщили в Минобороны.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik рассказал, почему так важен этот запуск.

"Россия – космическая держава, и мы просто обязаны поддерживать этот статус. Но дело даже не в престиже и не в том, что мы с кем-то соревнуемся – наша система безопасности завязана на космос, и наша космическая группировка обеспечивает стратегические ядерные силы. Кроме того, космос – это тот локомотив, который тянет за собой фундаментальную и прикладную науку и производство. Поэтому я думаю, что Россия не потеряет темпов, будет вкладываться в космос, а значит, развиваться будет не только космическая промышленность, но и вся остальная – за счет того, что появляются новые открытия, технологии. Это многофункциональная деятельность", — сказал Александр Жилин.



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