"У США иссякла фантазия". Эксперт о новых обвинениях в адрес РФ по Сирии

Госдеп обвинил "российских наемников" в атаках на позиции США в Сирии. Эти заявления в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Владимир Фитин.

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл утверждает, что "российские наемники" якобы пытались атаковать позиции американских военных в Сирии. По его словам, то, что Россия поддерживает президента Сирии Башара Асада, повысило риск конфронтации с Западом.

"Провалившаяся атака на американские силы российских наемников недавно в Сирии была одним из отрезвляющих примеров такого поведения", — считает дипломат.

Конфликт в Сирии, отметил Митчелл, может быть улажен только в ходе переговоров под эгидой ООН. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Москва была конструктивным участником процесса урегулирования и "привела Асада за стол переговоров".

"До сих пор Россия игнорировала эти призывы и вместо этого стала срывать (переговоры) в Женеве", — заявил Митчелл.

Заявления Вашингтона о попытках "российских наемников" атаковать позиции США в Сирии — очередная дезинформация, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. США таким образом пытаются выставить Россию в неприглядном свете, считает он.

В феврале международная коалиция во главе с США заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований.

По данным Центрального командования США, инцидент произошел 7 февраля в восьми километрах к востоку от линии разграничения между правительственными войсками Сирии и SDF.

В заявлении говорилось, что коалиция нанесла удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ – ред.)". В американских СМИ сообщалось, что погибли около 100 бойцов сирийских проправительственных формирований.

В эфире радио Sputnik заявления Митчелла прокомментировал эксперт РИСИ Владимир Фитин.

"Фантазии американской администрации, как показывает практика, уже не хватает. Все время говорить "о применении химического оружия" – это уже становится однообразным и не воспринимается даже среди союзников США. Поэтому пытаются придумать какие-то новые поводы обвинить Россию в действиях, которые не отвечают американским интересам. А цель все та же – расчленение страны (Сирии – ред.). Для этого надо выиграть время, чтобы создать какое-то подобие самостоятельного существования северо-востока страны, который сейчас контролируют курдские формирования, поддерживаемые военными США. Поэтому изобретаются все новые страшилки. Совершенно очевидно, что ничего за этим не стоит, это просто очередные вбросы, которыми пытаются подогреть антироссийские настроения", — сказал Владимир Фитин.



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