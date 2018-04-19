Аналитик о "манипуляциях" Facebook и Google: многое зависит от самих людей

По данным опроса "Sputnik.Мнения", большинство жителей Запада считают, что Facebook и Google манипулируют общественным мнением. Аналитик Денис Кусков в эфире радио Sputnik предположил, с чем связана подобная позиция.

Согласно очередному опросу в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенному старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop для Sputnik News, большинство жителей западных стран считают, что Google, Facebook и другие интернет-гиганты используют алгоритмы для манипулирования общественным мнением в политических целях.

Наибольшая доля приверженцев этой точки зрения наблюдается в Германии – 68%. В Италии и США их доля составляет 60%. Во Франции и Британии число сторонников этой позиции несколько меньше – 57% и 54%.

При этом во Франции и Соединенных Штатах такого мнения придерживается преимущественно молодежь. Доля людей младше 35 лет, которые считают возможными подобные манипуляции, составляет 62% во Франции и 71% в США. В Италии и Великобритании ситуация обратная. Здесь возможность использования компаниями алгоритмов в политических целях чаще допускает старшее поколение.

Еще одна тенденция заключается в том, что во всех четырех странах манипуляции общественным мнением со стороны интернет-компаний считают возможными преимущественно люди с высшим образованием. Во США и Германии этой точки зрения придерживаются более 70% человек, закончивших вузы, в Великобритании и Италии – 69% и 64% соответственно.

Опрос был проведен с 22 по 27 марта. В нем участвовали 5029 респондентов старше 18 лет из Франции, Германии, Италии, Великобритании и США. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Генеральный директор Информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире радио Sputnik предположил, с чем связана позиция жителей западных стран.

"На сегодняшний момент большинство людей используют смартфоны, социальные сети, мессенджеры, которые дают возможность этим системам узнавать приоритеты того или иного человека и использовать эти данные для дальнейшего предложения различных побуждающих его к действию информационных блоков либо рекламной информации. И в этом, наверное, нет ничего странного, когда системы собирают информацию о людях и используют ее во благо себе, а иногда во благо, скажем так, третьих лиц. Большинству людей, конечно, не нравится, когда ими управляют, когда за ними следят, но при этом люди изначально сами дают повод для этого. Потому что размещают в тех же социальных сетях такую информацию о себе, которую можно было бы не размещать. Поэтому, прежде всего, наверно, люди должны сами выстраивать грань, до которой они могут делиться информацией о себе с внешним миром, а за которой – уже нет", – сказал Денис Кусков.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!