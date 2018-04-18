Политолог о заявлении Госдепа по Сирии: все знают, что есть "красная линия"

В Госдепе заявили, что США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии, но готовы применить силу при необходимости. Политолог Сергей Журавский в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о причинах этого заявления.

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что США не стремятся к конфронтации с Россией в Сирии, но готовы применить силу при необходимости.

По его словам, Америка "выполнила свою часть по избежанию спирали эскалации" с Москвой. "Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во все более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчета, непонимания или случайного столкновения", – говорится в письменных показаниях Митчелла перед международным комитетом палаты представителей конгресса США.

Он отметил, что Соединенные Штаты "не ищут конфронтации", но "готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты себя".

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik предположил, зачем в Госдепе США затронули тему применения силы.

"Это тренд последнего времени на Западе – антироссийская истерия. Послушать хотя бы наших британских партнеров, у которых утро начинается с России и вечер заканчивается Россией. Так что это заявление Госдепартамента не стало в этом смысле чем-то новым. Все проходит в рамках того спектакля, который сейчас разыгрывается по принципу "быстрее, быстрее и еще быстрее". Когда ускорять темп дальше будет уже невозможно, вот тогда, наверное, перейдут к нормальному диалогу. То есть когда все выдохнутся, тогда скажут: "Ну а теперь давайте разговаривать". Потому что на самом деле все понимают, что есть "красная линия", за которую нельзя заходить", – считает Сергей Журавский.

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