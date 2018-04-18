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Эксперт объяснил смысл заявления американского генерала о новом оружии РФ

18:5418.04.2018
(обновлено: 18:55 18.04.2018)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкЭкипаж истребителя МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты КинжалЭкипаж истребителя МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В Пентагоне заявили, что наблюдали за тем, как РФ и Китай испытывают гиперзвуковые ракеты. Эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, что стоит за этим заявлением.

Глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен заявил, что американские военные наблюдали, как Россия и Китай испытывают гиперзвуковые ракеты различного назначения.

Он отметил, что не может рассказать о каких-либо технических характеристиках этих ракет, а также раскрыть способы, с помощью которых США получают подобную информацию. Тем не менее он посоветовал прислушаться к заявлениям Москвы о разработке современного вооружения.

Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Стрингер
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"Вы должны верить заявлениям Владимира Путина о том, над чем он работает", – цитирует слова генерала  Defense News

Как отмечает издание, Хайтен не упомянул о том, находится ли российская ракета в стадии проектирования или уже проходит эксплуатационные испытания, однако "было очевидно, что он воспринял слова Путина очень серьезно".

Генерал добавил, что в последние годы Соединенные Штаты тоже тестировали гиперзвуковое оружие, однако испытания пришлось приостановить, поскольку они "не были успешными".

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik объяснил, что стоит за признанием главы Стратегического командования Пентагона. 

"Американцы опасаются, что чисто технически они, увлекшись обычными видами вооружения и занимаясь экспедиционными операциями и их обеспечением, "упустили" рывок России и Китая в технологическом плане. И такого рода заявления направлены на то, чтобы увеличить американский бюджет перспективных разработок с тем, чтобы как можно быстрее получить такие же системы", – считает Олег Пономаренко. 

По его словам, заявление американского генерала еще раз свидетельствует о том, что Пентагон внимательно следит за перспективными разработками России в данном направлении.   

"Все друг за другом наблюдают – и в первую очередь те, кто имеет соответствующие силы и средства, и прежде всего "первая тройка" – Россия, США и Китай. И сведения о том, чем занимаются Россия и Китай, у американцев, несомненно, имелись. И это было одним из факторов того, что реакция была достаточно сдержанной на ту информацию, которую представил президент России (в послании к Федеральному собранию). То есть это не было новостью для американцев", – полагает Олег Пономаренко. 

Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
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Первого марта президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, которые не имеют аналогов в мире. Речь идет о ракетном комплексе "Сармат", подводных беспилотниках "Посейдон", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал", лазерном оружии. Также он рассказал о создании гиперзвукового оружия – системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. 

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