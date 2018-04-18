"Сколько ни модернизируй…" Эксперт оценил купленный КНР у Украины крейсер

Китай признал дефектным купленный у Украины авианосец "Варяг". В эфире радио Sputnik военный политолог Алексей Подберезкин высказал мнение о том, почему улучшить крейсер не удалось.

Китай признал дефектным свой первый авианосец Liaoning, который был куплен у Украины в недостроенном виде и прошел глубокую модернизацию, сообщает Asian Times.

Китайская промышленность за восемь лет произвела более 1200 технологических элементов в попытках улучшить приобретенный крейсер, однако возможности его усовершенствования оказались сокращены из-за структурных ограничений и "врожденных" дефектов, говорится в статье.

Один из летчиков-испытателей рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются пилоты истребителей во время посадки на авианосец. Для приземления самолету необходимо сбросить вес – оружие и топливо. При этом запуск самолета происходит намного проще из-за урезанной взлетной палубы "Варяга". По информации издания, Liaoning значительно уступает американским авианосцам и требует замены.

Первый китайский авианосец Liaoning построили на базе купленного у Украины в 1998 году недостроенного советского крейсера "Варяг". Работы по его превращению в авианесущий крейсер начались на судостроительном заводе в китайском городе Далянь в 2005 году.

Из семи советских авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 "Кречет" на сегодняшний день в боевом состоянии остаются три. "Адмирал Горшков" продали Индии, где он проходит модернизацию и станет флагманом ВМС. "Варяг" приобрел Китай, где его переименовали в Liaoning. У России остался авианосец "Адмирал Кузнецов".

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал мнение, что идея приобрести у Украины недостроенный крейсер была обречена на провал.

"Вся эта идея с модернизацией советского авианосца под современный авианосец изначально была не очень перспективна. Потому что это все создавалось сорок лет назад, и уже в то время конструкции предполагали устаревшие варианты. И сами авианосцы носили "условный характер" – они относятся к классу авианесущих крейсеров. Потенциал модернизации любого судна рассчитан на то, чтобы лет сорок-шестьдесят можно было устанавливать новое оборудование, новые системы боевого управления. Но в данном случае конструктивные особенности этого авианосца очень ограничили потенциал модернизации. Скажу так: сколько ни модернизируй "Жигули" – "Мерседеса" не получится, нужна новая модель. Думаю, идея была обречена на неудачу. А с развалом украинской "оборонки", когда можно было еще что-то поправить, китайцам уже было не с кем договариваться", – сказал Алексей Подберезкин.

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