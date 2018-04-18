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"Американцы напуганы". Политолог об отсрочке новых антироссийских санкций

12:5818.04.2018
(обновлено: 12:59 18.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в ВашингтонеБелый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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США официально уведомили Россию об отсрочке введения новых санкций, сообщил источник в МИД РФ. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik отметил, что в Вашингтоне наблюдается несогласованность по вопросу новых санкций, и объяснил почему.

Посольство в Вашингтоне получило уведомление от администрации американского президента Дональда Трампа, что новые санкции против Москвы в ближайшее время вводить не планируется, сообщил источник в МИД России.

В воскресенье, 15 апреля, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон объявит о новых ограничительных мерах против Москвы в связи с ситуацией в Сирии. По ее словам, санкции коснутся компаний, которые поставляли Дамаску технологии, якобы способствовавшие производству химического оружия.

Сотрудники дипмиссии снимают государственный флаг США со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Политолог: о "дипломатической игре" США говорить не приходится
Однако позже глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу заявил, что слова Хейли о введении новых санкций против России следует рассматривать как "шаг на опережение", вызванный "временной путаницей".

"Она пошла на опережение. Она проделала отличную работу, она очень профессиональный постпред. В этом вопросе (санкций – ред.) могла быть временная путаница", – сказал он.

В то же время Кудлоу отметил, что администрация не отказалась от идеи расширить санкции и продолжает рассматривать ее в качестве "наказания" за сотрудничество Москвы с Дамаском. В Госдепе эту информацию подтвердили.

В последний раз Вашингтон расширял список санкций в начале апреля. Перечень пополнился 15 компаниями и 24 чиновниками и бизнесменами.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik высказал мнение о причинах подобной несогласованности по вопросу санкций.

"На мой взгляд, США отменили введение санкций против России из-за Сирии, потому что на самом деле американцы были напуганы возможной реакцией российской авиации на ракетную атаку на САР 14 апреля. И им в срочном порядке пришлось менять свои планы. В качестве доказательства можно привести разбирательство вокруг постпреда США при ООН Никки Хейли  https://ria.ru/world/20180418/1518870488.html, которая эти санкции анонсировала. А теперь в американской прессе обсуждается, права она была или не права, и различные советники Трампа говорят, что она поторопилась, что ей не доложили, что политика США в отношении России изменилась на данный момент и т.д., и т.п. То есть вся эта история вышла в газеты, и это подчеркивает, что американцы напуганы", – сказал Максим Жаров.

По его словам, США пытаются сгладить вопросы, касающиеся Сирии, и переключить внимание мирового сообщества. 

"Теперь, как мы видим, они (американцы – ред.) дают "информационный залп" по Северной Корее. Сегодня начинается обсуждение вопроса о том, говорил ли уже Дональд Трамп с Ким Чен Ыном по телефону или не говорил.  То есть, таким образом, идет временное информационное прикрытие сирийской темы и переключение внимания мирового сообщества на Северную Корею", – считает политолог.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucc
"США – на грани". Политолог об отсрочке антироссийских санкций
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. В МИД России заявили, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Британия и Франция выпустили по территории Сирии более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийских ПВО. Пострадали три человека.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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