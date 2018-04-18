Василий Уткин: комментатор-баритон – это большая редкость

Известный спортивный телекомментатор и журналист Василий Уткин принял участие в Международном форуме русскоязычных вещателей. В преддверии Чемпионата мира по футболу тема влияния спорта на политическую картину дня стала одной из главных на форуме, официальной площадкой которого является МИА "Россия сегодня". Своим опытом, приемами и особенностями ведения спортивных мероприятий в интервью радио Sputnik поделился Василий Уткин.
Комментарий на английском языке в Великобритании весьма ироничный, на два голоса, где есть комментатор и эксперт. Латиноамериканский комментарий – это темперамент. Американский комментарий подразумевает огромное количество статистики. У русского комментария есть свои особенности, просто совершенно разный уровень, история развития спортивных медиа. Я обречен комментировать размеренно, потому что у меня совершенно не комментаторский голос. Комментаторов-баритонов почти не существует. Комментатор, как правило, тенор. Тенор берет высокие ноты, баритону это делать не органично. Можно, но не в таком объеме, и это не так звучит. Я комментатор-баритон, это большая редкость", – считает Василий Уткин.
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