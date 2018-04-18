Василий Уткин: комментатор-баритон – это большая редкость

Известный спортивный телекомментатор Василий Уткин в интервью радио Sputnik поделился опытом ведения спортивных мероприятий. Беседа состоялась в рамках Международного форума русскоязычных вещателей.

Известный спортивный телекомментатор и журналист Василий Уткин принял участие в Международном форуме русскоязычных вещателей. В преддверии Чемпионата мира по футболу тема влияния спорта на политическую картину дня стала одной из главных на форуме, официальной площадкой которого является МИА "Россия сегодня". Своим опытом, приемами и особенностями ведения спортивных мероприятий в интервью радио Sputnik поделился Василий Уткин.

"У любого языка есть свое своеобразие. Говоря о спортивном аспекте, у русского языка есть две важные особенности в сравнении, к примеру, с английским или испанским. Во-первых, терминология приходит в русский язык извне. Во-вторых, имена и фамилии должны быть не просто прочитаны, но и записаны в соответствии с русским языком, русскими буквами. Существует проблема: оценивать работу комментаторов имеет возможность широкий круг людей, а в чем заключается особенность работы, задача комментария, инструменты работы, понимают далеко не все. Стереотипы спортивного комментария неотделимы от стереотипов восприятия.

Комментарий на английском языке в Великобритании весьма ироничный, на два голоса, где есть комментатор и эксперт. Латиноамериканский комментарий – это темперамент. Американский комментарий подразумевает огромное количество статистики. У русского комментария есть свои особенности, просто совершенно разный уровень, история развития спортивных медиа. Я обречен комментировать размеренно, потому что у меня совершенно не комментаторский голос. Комментаторов-баритонов почти не существует. Комментатор, как правило, тенор. Тенор берет высокие ноты, баритону это делать не органично. Можно, но не в таком объеме, и это не так звучит. Я комментатор-баритон, это большая редкость", – считает Василий Уткин.

Василий Уткин: комментатор-баритон – это большая редкость Your browser does not support HTML5 audio

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