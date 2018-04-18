Политолог: на заявления Киева стоит обращать внимание только ради смеха

На Украине готовы изучить идеи соглашений по газовым месторождениям в Крыму. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева отметила, что украинские власти уже привыкли делать заявления, не имеющие никакого отношения к реальности.

Украина может изучить идею о подписании соглашения по разработке газовых месторождений в территориальных водах Крыма, заявил, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, министр финансов Украины Александр Данилюк.

На уточняющий вопрос, возможно ли рассмотреть какое-либо соглашение по разработке месторождений в территориальных водах Крыма, Данилюк ответил: "Просто сидеть и ждать – неправильно. Мы изучим эти идеи. Имеет смысл делать это".

При этом Данилюк не уточнил, с кем он собирается договариваться – с международными инвесторами или российским флотом.

Кроме того, глава украинского Минфина заявил, что рабство на Украине отменили 20 лет назад.

"Если бы я не был оптимистом, я бы не занимался работой, которой я занимаюсь. Это не рабство. Рабство на Украине отменили 20 лет назад", – пошутил Данилюк, отвечая на вопрос, насколько оптимистично он смотрит в экономическое будущее Украины.

Эти заявления в эфире радио Sputnik прокомментировала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева.

"В Киеве давно ничего не боятся, как не боится сумасшедший в дурдоме, который на всех кидается и изрыгает самые бредовые идеи. Совершенно понятно, что газовые месторождения в Крыму Украину уже не касаются. А что касается рабства…То, что мы сейчас наблюдаем, гораздо более похоже на рабство, чем та социальная система, которую мы имели в Советском Союзе – полное соцобеспечение, бесплатные больницы и школы. На заявления руководства Украины можно обращать внимание только ради смеха, потому что никакого отношения к реальности – ни по фактологии, ни по последствиям – они давно уже не имеют. К сожалению, к реальности имеют отношение только те вещи, которые они творят на Донбассе, где гибнут люди. И это ужасно", – сказала Наталья Макеева.

До воссоединения Крыма с Россией "Нафтогазу Украины" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владело газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании – Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз". В настоящее время "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

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