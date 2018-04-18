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Депутат ГД объяснил, почему Запад пытается сместить Башара Асада

11:3418.04.2018
(обновлено: 11:35 18.04.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПортрет президента Башара Асада в ДамаскеПортрет президента Башара Асада в Дамаске
© РИА Новости / Валерий Мельников
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США не удастся "под бомбами" лишить Башара Асада власти в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Депутат ГД Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik предположил, с чем связано стремление Запада сместить сирийского президента.

США не удастся силой лишить президента Сирии Башара Асада власти в стране, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия. 21 сентября 2016 год
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
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"Трудно представить, что после всего, что произошло, сирийские власти испытывают энтузиазм говорить о политическом урегулировании в своей стране по указке западной тройки. Если задача стоит в том, чтобы под бомбами заставить сирийского президента сесть за стол переговоров, представить это, как победу над ним, поскольку он, мол, понимает только силу, а по итогам этих переговоров сместить его и отдать под суд как "военного преступника", о чем прямо грозят из Вашингтона, Лондона и Парижа, то такая задача нереализуема", – сказал российский постпред накануне на заседании Совета Безопасности ООН.

Заместитель председателя Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik предположил, с чем связано стремление Запада сместить сирийского президента.

"На мой взгляд, США и их союзники не отказываются от идеи отстранить законно избранного президента Сирии Башара Асада. Безусловно, одной из их целей является посадить на этот пост свою марионетку, которая будет играть по их правилам. Одновременно с этим они сегодня уже сами понимают, что утратили геополитические позиции в силу того, что наши ВКС совместно с армией САР достаточно успешно борются с терроризмом. И они (США и их союзники – ред.) хотят максимально обезопасить своих пособников, прежде всего, боевиков, которые служили бы им в части достижения их целей и задач. При этом сейчас они терпят и имиджевые потери, и потери в физической силе… Хотя даже если Вооруженные силы США уйдут из Сирии, они введут другой контингент – например, арабский", – сказал Юрий Швыткин.

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в использовании химоружия в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы использованной сирийскими военными. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, не было пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Разрушенные здания в Думе
© AFP 2018 / Louai Beshara
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Несмотря на это, в ночь на субботу, 14 апреля, США, Британия и Франция выпустили по территории САР более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийской ПВО. Пострадали три человека. Удары нанесли до начала работы миссии ОЗХО.

Президент РФ Владимир Путин назвал ракетные удары "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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