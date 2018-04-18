Депутат ГД объяснил, почему Запад пытается сместить Башара Асада

США не удастся силой лишить президента Сирии Башара Асада власти в стране, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Заместитель председателя Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik предположил, с чем связано стремление Запада сместить сирийского президента.
"На мой взгляд, США и их союзники не отказываются от идеи отстранить законно избранного президента Сирии Башара Асада. Безусловно, одной из их целей является посадить на этот пост свою марионетку, которая будет играть по их правилам. Одновременно с этим они сегодня уже сами понимают, что утратили геополитические позиции в силу того, что наши ВКС совместно с армией САР достаточно успешно борются с терроризмом. И они (США и их союзники – ред.) хотят максимально обезопасить своих пособников, прежде всего, боевиков, которые служили бы им в части достижения их целей и задач. При этом сейчас они терпят и имиджевые потери, и потери в физической силе… Хотя даже если Вооруженные силы США уйдут из Сирии, они введут другой контингент – например, арабский", – сказал Юрий Швыткин.
В начале апреля Запад обвинил Дамаск в использовании химоружия в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы использованной сирийскими военными. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, не было пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.
Президент РФ Владимир Путин назвал ракетные удары "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".
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