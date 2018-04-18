"История – очень жестокая вещь". Политолог о новой версии в деле Скрипалей

Российские дипломаты прокомментировали новую версию в "деле Скрипалей". Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik отметил, что факты в этой истории всегда были на последнем месте.

Очередная версия отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, озвученная британскими властями, не удивляет российских дипломатов, заявил РИА Новости представитель посольства.

"Британские власти по-прежнему не считают необходимым официально информировать российскую сторону о ходе расследования. Как мы неоднократно заявляли, такой нетранспарентный и неконструктивный подход не способствует установлению истины", – отметил собеседник агентства.

Ранее министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству Соединенного Королевства (DEFRA) заявило, что нервно-паралитическое вещество доставили в Солсбери в "жидком состоянии".

Дипломат обратил внимание на то, что ранее Лондон уже озвучивал несколько "версий" по поводу формы отравляющего агента. Так, сначала утверждалось, что токсин распылили через вентиляцию автомобиля, затем – что он оказался на ручке входной двери дома Скрипаля в виде прозрачного геля, теперь же речь идет о жидкости.

"Что примечательно, никакого опровержения или подтверждения со стороны британских государственных структур так и не последовало. Интересно, какая версия появится завтра?", – задается вопросом представитель посольства.

Он также указал на то, что процедура дезинфекции и деактивации предполагаемого агента затронула значительную часть города, поэтому есть основания полагать, что эта операция на самом деле нужна для того, чтобы скрыть улики.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал ситуацию.

"Очень трудно побудить к прозрачности тех, кто этого не хочет и не может. Поскольку в "деле Скрипалей" всегда политика была впереди, а факты были на последнем месте, то так это и продолжается. Сегодня это будет "жидкая" версия, вчера – "газообразная", завтра выяснится, что это вообще было твердое вещество. Лондону это не важно. Как говорит Жванецкий: "При чем тут борщ, когда такие дела на кухне?!". Их интересуют "дела на кухне". Им нужно нас обвинить – и они нас обвиняют. Я уверен, что дальше факты еще больше будут разрушать само основание обвинения. Но дело в том, что обвиняющих это не интересует. Они свое слово сказали и в полной уверенности в своей правоте продолжают делать то, что они считают нужным", – сказал Дмитрий Журавлев.

Однако, по его мнению, ситуация со временем изменится.

"История – очень жестокая вещь. Через некоторое время это наваждение пройдет, и вот тогда придется отвечать на вопрос, почему газ был жидким, и какую ручку на двери намазали этим газом, и так далее. История расставит все на свои места. А сейчас наши английские коллеги будут жить с истерикой, с криками о "русских, которые всех травят", и с глубокой уверенностью, что любой бред является истиной в последней инстанции. А факты будут накапливаться. И надеюсь, что эти факты рано или поздно убедят и британскую общественность. И тогда истерика закончится", – считает Дмитрий Журавлев.

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. В Британии утверждают, что их отравили веществом, разработанным якобы еще в Советском Союзе, а к инциденту причастна Москва.

Россия это категорически отрицает и называет обвинения "бездоказательной провокацией". МИД не раз призывал к совместному расследованию происшествия, однако власти Соединенного Королевства отвечали отказом.

Экспертизу вещества, которым отравили Скрипалей, провели специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Россия ознакомилась с докладом. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в нем ОЗХО лишь привела состав химического вещества, конкретного наименования отравляющего агента там нет.

Министр заявил, что на основании данных швейцарской лаборатории, Скрипалей отравили химикатом BZ, который находился на вооружении США, Великобритании и стран НАТО, а клиническая картина выздоровления Скрипалей подтверждает выводы швейцарских ученых.

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