"Это начало больших событий". Эксперт о торговом конфликте Китая и США

Китай подготовил экстренный план реагирования на торговый конфликт с США. Эксперт Владимир Колотов в эфире радио Sputnik предположил, как могут развиваться события.

Китай подготовил экстренный план реагирования на разных уровнях на торговый конфликт с США, его влияние на экономику страны будет ограниченным, заявил официальный представитель государственного комитета по реформам и развитию Китая Янь Пэнчэн.

"Что касается того, какое влияние это (торговый конфликт с США – ред.) может оказать на экономику Китая, то я хочу сказать, что у нас есть экстренный план реагирования на различных уровнях и политические резервы, чтобы ответить на торговые трения, которые инициировали США", — заявил на брифинге Янь Пэнчэн.

Он добавил, что торговый конфликт в целом будет иметь ограниченное влияние на экономику страны, и это влияние можно контролировать.

"У нас уверенность, условия и способность, чтобы поддерживать стабильное функционирование экономики Китая", — заявил чиновник.

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести торговые пошлины, затрагивающие китайский экспорт в эту страну на сумму до 150 млрд долларов в год. Пекин анонсировал симметричные ответные меры.

В эфире радио Sputnik директор Института Хо Ши Мина, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов предположил, что может включать в себя экстренный план реагирования.

"В КНР есть свой большой платежеспособный рынок, и Китай очень активно торгует с другими регионами, практически по всему миру – китайский бизнес гиперактивен. И в данном случае Пекин может компенсировать те потери, которые он несет в войне с США, за счет экспансии на другие рынки и за счет внутренних резервов. Но сколько это будет продолжаться, мы пока не знаем. Тем более что это (торговый конфликт США и КНР – ред.) – часть серьезной геополитической битвы за влияние в мире в целом. И это только начало больших событий", — сказал Владимир Колотов.



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