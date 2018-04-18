Политолог рассказал, почему РФ продлила разрешение на пролет лайнеров США

Россия продлила разрешение на пролеты американских лайнеров, сообщили во внешнеполитическом ведомстве США. Политолог Сергей Гребенюк в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что демонстрирует этот шаг.

Российские власти продлили разрешение на пролеты над своей территорией американских авиалайнеров, сообщили в госдепартаменте США.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт сообщила, что действие нынешнего соглашения заканчивалось в 3.00 мск среды.

Представитель внешнеполитического ведомства США сообщил РИА Новости, что министерство транспорта России проинформировало американскую сторону о продлении разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года

Несколько американских авиакомпаний подтвердили получение разрешения на эти пролеты, заявил представитель Госдепа. По его словам, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.

"Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля. Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению", — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Вашингтон намерен продолжить обсуждения с Москвой "по этому и другим вопросам гражданской авиации", чтобы "предоставить как можно больше преимуществ американским перевозчикам".

"У нас десятилетиями были взаимовыгодные коммерческие авиационные отношения с Россией, в том числе и на пролетах американских авиакомпаний", — заявил представитель Госдепа.

В эфире радио Sputnik политолог Сергей Гребенюк объяснил продление разрешения на пролеты для американских лайнеров.

"На мой взгляд, этот шаг демонстрирует готовность нашей страны к сотрудничеству, готовность к нормализации отношений, как в политической сфере, так и в ряде экономических вопросов. Мы демонстрируем открытую позицию и международному сообществу, и США и рассчитываем на ответные шаги. Россия, если посмотреть на действия в рамках санкций и контрсанкций, всегда отвечала довольно взвешенно, не повергая в коллапс существующие экономические связи, бизнес-процессы. Нашу реакцию можно оценивать как довольно рассудительную и максимально корректную. Международная авиация – это один из базовых сегментов транспортной инфраструктуры, поэтому наше желание сохранить существующие договоренности показывает готовность и дальше взаимодействовать с заокеанскими партнерами по этим вопросам", — отметил Сергей Гребенюк.

6 апреля министерство финансов США объявило о расширении ограничительных мер в адрес России. В санкционном списке появились 24 чиновника и бизнесмена, а также 14 компаний. США назвали новые меры "сигналом для Москвы". При этом в Вашингтоне отметили, что новые ограничения не связаны с конкретными событиями, а обусловлены "беззастенчивыми тенденциями поведения России по всему миру".

Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении проект об ответных мерах России на действия США. Законопроект предусматривает запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, подразумевает приостановку сотрудничества России и США по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

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