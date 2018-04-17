Эксперт: самодельного химоружия у террористов более чем достаточно

В сирийской Думе обнаружен склад веществ, необходимых для производства химоружия. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik рассказал, почему провокации с применением отравляющих веществ в Сирии – частое явление.

Российские военнослужащие обнаружили в сирийской Думе склад веществ, необходимых для производства химического оружия, сообщает телеканал "Звезда".

"Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета", – говорится в материале.

Отмечается, что склад был размещен в подвале жилого дома. По словам специалиста войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Александра Родионова, лабораторию использовали террористы, во власти которых находился город.

На месте также нашли "записи с химическими формулами и расчеты пропорций". Вещдоки изучают российские эксперты.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"Самодельного химоружия у террористов более чем достаточно – это реальность сегодняшней Сирии. Террористов к этому подталкивали, их провоцировали. Тем более что создать кустарным или полукустарным способом отравляющие вещества – это вполне возможно. Поэтому и провокации со стороны боевиков с применением отравляющих веществ в Сирии – это относительно частое явление. Решить эту проблему возможно только если все государства, стремящиеся к "демократическим преобразованиям в Сирии", дадут команду своим подопечным в этой стране прекратить травить свой народ", – сказал Владимир Богатырев.

По его словам, обвинения Запада в адрес сирийской правительственной армии в применении химоружия несостоятельны с любой точки зрения.

"Это нелепо: зачем армия-победительница будет применять оружие массового поражения – чтобы настроить против себя людей? Ни по каким параметрам это оружие не может принадлежать сирийскому государству или использоваться этим государством. А также всеми теми силами, которые ему подчинены, включая военных, ученых и специалистов. Это функция не государства, а провокаторов. Кто этих провокаторов "кормит" – это уже другой вопрос", – сказал Владимир Богатырев.

В начале апреля Запад обвинил Дамаск в использовании химоружия в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы использованной сирийскими военными. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, не было пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Несмотря на это, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по территории САР более ста ракет, основную часть которых сбили системы сирийской ПВО. Пострадали три человека. Удары нанесли до начала работы миссии ОЗХО.

Президент РФ Владимир Путин назвал ракетные удары "актом агрессии против суверенного государства, которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом".

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