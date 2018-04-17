Военный эксперт рассказал, чем могли и чем не могли отравить Скрипалей

Британское Минприроды заявило, что нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было в "жидком состоянии", сообщает телеканал Sky News.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik выразил сомнение в том, что при отравлении Скрипалей вообще использовалось какое-либо боевое нервно-паралитическое вещество.
"То, что никто не погиб и что все пострадавшие быстро восстановились, говорит о том, что это было не нервно-паралитическое вещество, а что-то гораздо менее токсичное. Возможно, какое-то спецсредство", – считает Игорь Никулин.
По его словам, сообщения о применении отравляющего вещества в жидком виде лишний раз подтверждают несостоятельность официальной британской версии событий.
""Новичок", как они его называют – это нервно-паралитический газ и в жидком виде его не бывает. Во всяком случае, в Советском Союзе ничего подобного не разрабатывалось. Поэтому это не то, что они называют "Новичком", это какое-то другое вещество. Например, то самое вещество BZ, которое стояло на вооружении стран НАТО", – сказал Игорь Никулин.
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