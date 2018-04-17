Экономист: помощь МВФ – это "смертный приговор" для Украины

Замминистра финансов Украины Сергей Марченко считает, что для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) будет найден компромисс в вопросе поднятия цен на газ.
Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысят цены на газ, "народ поднимется и сметет власть".
По его мнению, компромиссным решением может быть частичное поднятие тарифов или пересмотр формулы тарифообразования. "Я пока не готов сказать, какое именно решение. Но переговоры, безусловно, нужно продолжать", – сказал замминистра.
Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины говорил о первом полугодии.
В эфире радио Sputnik экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько высказал мнение о том, как отразится исполнение требований МВФ на экономике Украины.
"Требования МВФ означают "смертный приговор" украинской промышленности. Поскольку повышение цен на газ затронет не только тарифы для населения. Речь идет о том, чтобы газ потреблялся меньше в украинской экономике. А газ – это производство электроэнергии, тепла. Это означает, что не только дома должны оставаться не обогретыми, но и бизнес не сможет запустить достаточные мощности, и он тоже должен будет поднимать цены. Газ всегда являлся одним из главных драйверов экономического развития Украины. Россия всегда дотировала цены на газ. Суммарно – через инвестиции и дотацию на газ – Россия вложила в экономику Украины более 150 млрд долларов. Это тот вклад, который совершенно не сопоставим с тем, что предлагает МВФ. Его "помощь" – это издевка, потому что экономике Украины не нужны дополнительные кредиты – она и так с трудом их тянет. Ей нужны инвестиции. А "помощь" МВФ – это просто приговор, это конец экономики Украины, это превращение ее в страну с очень низким уровнем жизни, это то, что называется современный колониализм", – сказал Владислав Гинько.
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