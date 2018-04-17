Экономист: помощь МВФ – это "смертный приговор" для Украины

В Минфине Украины надеются найти компромисс с МВФ в вопросе цен на газ. В эфире радио Sputnik преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько поделился мнением о том, как отразится исполнение требований фонда на украинской экономике.

Замминистра финансов Украины Сергей Марченко считает, что для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) будет найден компромисс в вопросе поднятия цен на газ.

Одним из требований МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом является повышение цен на газ для населения. Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что в текущем отопительном сезоне цены на газ для населения расти не будут. Вместе с тем, по его словам, правительство готовит новую формулу цены на газ для населения, она может быть утверждена со следующего отопительного сезона. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что если власти Украины прислушаются к требованиям фонда и повысят цены на газ, "народ поднимется и сметет власть".

"Мы в Минфине должны быть, как акробаты: должны и получить от МВФ положительное решение относительно транша, и не расширять при этом несбалансированные расходы бюджета (через повышение тарифов, на котором настаивает МВФ – ред.). Если будет повышение тарифов, нужны будут дополнительные расходы. Мы не являемся сторонниками роста несбалансированных расходов. С другой стороны, мы понимаем, что требования МВФ должны быть реализованы. Чтобы продолжить программу, будет найдено компромиссное решение", – сказал Марченко в интервью украинскому изданию Delo.UA , опубликованном во вторник.

По его мнению, компромиссным решением может быть частичное поднятие тарифов или пересмотр формулы тарифообразования. "Я пока не готов сказать, какое именно решение. Но переговоры, безусловно, нужно продолжать", – сказал замминистра.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш помощи от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, премьер Украины говорил о первом полугодии.

В эфире радио Sputnik экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько высказал мнение о том, как отразится исполнение требований МВФ на экономике Украины.

"Требования МВФ означают "смертный приговор" украинской промышленности. Поскольку повышение цен на газ затронет не только тарифы для населения. Речь идет о том, чтобы газ потреблялся меньше в украинской экономике. А газ – это производство электроэнергии, тепла. Это означает, что не только дома должны оставаться не обогретыми, но и бизнес не сможет запустить достаточные мощности, и он тоже должен будет поднимать цены. Газ всегда являлся одним из главных драйверов экономического развития Украины. Россия всегда дотировала цены на газ. Суммарно – через инвестиции и дотацию на газ – Россия вложила в экономику Украины более 150 млрд долларов. Это тот вклад, который совершенно не сопоставим с тем, что предлагает МВФ. Его "помощь" – это издевка, потому что экономике Украины не нужны дополнительные кредиты – она и так с трудом их тянет. Ей нужны инвестиции. А "помощь" МВФ – это просто приговор, это конец экономики Украины, это превращение ее в страну с очень низким уровнем жизни, это то, что называется современный колониализм", – сказал Владислав Гинько.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш на 1,7 млрд. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 млрд долларов каждый.

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