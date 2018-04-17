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Политолог: Меркель может сделать смелый шаг в сирийском конфликте

16:5217.04.2018
(обновлено: 16:57 17.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили обострение обстановки вокруг Сирии. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik проанализировал позицию Германии в сирийском вопросе.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что удар США и союзников по Сирии является актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН, сообщает пресс-служба Кремля. 

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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"Предметно обсуждено обострение обстановки в Сирии и вокруг нее. Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса", – говорится в сообщении.

Президент России и канцлер Германии отметили важность проведения находящейся в Сирии миссией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) тщательного и объективного расследования сообщений о ранее якобы примененном в регионе Восточная Гута химоружии.   

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Virginia Mayo
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"Акцентирована важность проведения находящейся в Сирии миссией ОЗХО тщательного и объективного расследования", – сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.  Тем не менее, США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем Араик Степанян в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Берлина в дискуссии вокруг ситуации в Восточной Гуте.

"Ангелу Меркель американцы не смогли уломать, чтобы ФРГ участвовала в ударах по Сирии – она, как сообщалось, лишь устно поддержала. Сейчас Меркель находится в очень сложном положении. Она высказалась в поддержку миссии ОЗХО в Сирии, но если в Гуте не будет найдено следов применения химоружия сирийскими войсками  – а им неоткуда взяться – то авторитету Запада будет нанесен огромный ущерб. Поэтому Ангеле Меркель придется еще десять раз подумать, прежде чем признать такие результаты миссии ОЗХО. Но если она их все же признает, то это будет смелый шаг, который покажет, что Германия хочет получить объективный ответ по поводу того, что произошло в Гуте. В этом случае ее авторитет в Европе очень сильно вырастет", – считает Араик Степанян.  

Общаясь с журналистами в Берлине, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что с  Россией нужно разговаривать, несмотря на конфликты и противоречия, все время искать диалог. 

"Я выступаю за то, чтобы с Россией разговаривали. Если мы хотим достичь мирного урегулирования, в частности, в Сирии, то разговаривать с Россией необходимо. Россия будет фактором для урегулирования ситуации. Это означает – ясно обозначать конфликты и противоречия, но, с другой стороны, все время искать диалог", – сказала Меркель.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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