"Двойная мораль". Политолог о решении Порошенко по соглашениям с СНГ

Президент Украины Петр Порошенко решил сохранить "прагматично необходимые" стране соглашения с СНГ. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что стоит за позицией украинского лидера.

Президент Украины Петр Порошенко выступает за денонсацию отдельных договоров в рамках СНГ, за исключением тех пунктов, которые "прагматично необходимы" стране. Такое заявление сделала представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций.

По ее словам, Порошенко призвал правительство провести инвентаризацию всех многосторонних договоров между членами содружества. В числе выгодных для Киева соглашений Луценко назвала признание дипломов и трудоустройства, договор о транзите и "другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины".

Ранее Порошенко заявил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что киевское руководство никогда не упустит выгоду, даже в вопросах, касающихся России.

"Надо не забывать, что нынешний президент Украины – коммерсант, причем, успешный. И то, что касается выгоды, он, естественно, ничего не упустит. Но при этом надо понимать, что кроме личности еще имеют значение объективные тенденции, в первую очередь, в экономике. Мы видим, что восстанавливается рост товарооборота между Украиной и Россией. Пик кризиса был в 2014 году, а последующие годы показывают, что бизнес, несмотря на политическую риторику, продолжает вести дела и бороться, в том числе, и за восточные рынки", – сказал Семен Уралов.

По его словам, в данном случае действия Киева мало чем отличаются от позиции, например, стран Прибалтики.

"Я думаю, это вполне прагматичное отношение украинской стороны: если есть возможность зарабатывать, естественно, они будут это делать. В этом смысле они (украинское руководство – ред.) ничем не отличаются, например, от прибалтийских стран, которые с утра могли заниматься откровенной антироссийской деятельностью, а вечером принимать в Юрмале российских гостей. То есть это такая абсолютно, мне кажется, обычная постсоветская двойная мораль, на которой строит бизнес уже не одно поколение постсоветских элит", – заключил политолог.

В Содружество независимых государств входят 11 стран – все постсоветские республики, кроме Грузии и трех прибалтийских стран, вступивших в ЕС.

После смены власти на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе содружества.

В Москве отмечали, что нежелание Киева сотрудничать в рамках СНГ вредит развитию экономики, социальной сферы и интересам граждан страны.

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