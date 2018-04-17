Эксперт оценил операцию по задержанию сторонников ИГ* в Ростовской области

ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГ* в Ростовской области. В эфире радио Sputnik президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер отметил, что обеспечение безопасности стало неотъемлемой частью нашей жизни.

ФСБ РФ пресекла деятельность сторонников террористической группировки "Исламское государство"*, планировавших теракты в Ростовской области с применением оружия и самодельных взрывных устройств, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство"*, которые по указанию ее эмиссаров, находящихся в Сирии, планировали совершение резонансных террористических актов на территории Ростовской области с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе мероприятий были задержаны трое членов группы.

"Изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, готовое к применению СВУ, а также средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность международной террористической организации "Исламское государство"*, – добавляется в релизе.

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, за прошлый год силовики предотвратили 25 терактов, еще четыре террористам удалось совершить. Руководитель ведомства добавил, что ежегодно в мире совершается более 1600 подобных преступлений и в половине случаев за ними стоит ИГ*.

В эфире радио Sputnik президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер высоко оценил спецоперацию в Ростовской области.

"Эта операция – показатель продолжения той необъявленной войны со стороны ИГ*, которая ведется против нашей страны, несмотря на все успехи военной операции в Сирии. В сегодняшних геополитических условиях ослаблять усилия по обеспечению безопасности граждан РФ ни в коем случае нельзя, это является неотъемлемой частью нашей сегодняшней жизни. Я высоко оцениваю работу ФСБ и других специальных служб, которые в рамках законодательства о противодействии терроризму и экстремизму участвуют в этой работе. Если бы не действия ФСБ, то, к сожалению, наши граждане столкнулись бы с совершенно другим уровнем угроз, и их жизнь была бы не столь спокойной, как сейчас. Но здесь очень важно посильное участие граждан в этой работе, потому что любая правоохранительная служба действует более эффективно тогда, когда имеет не только поддержку руководства страны, но и обычных граждан", – сказал Иосиф Линдер.

*Террористическая организация, запрещена в России

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