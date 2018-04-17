Эксперт: в обвинениях Западом России в кибератаках совмещаются два момента

Австралия вслед за США и Британией заявила о якобы возможной атаке "российских хакеров". Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук в эфире радио Sputnik рассказал, какие, по его мнению, цели преследуют западные страны, обвиняя Россию.

Министр обороны Австралии Марис Пейн заявила, что целью предполагаемой хакерской атаки из России в 2017 году могли стать до 400 компаний страны, сообщает австралийская телерадиовещательная корпорация ABC.

"Австралийский центр кибербезопасности… полагает, что, вероятно, 400 австралийских компаний были объектом (атаки)", – сказала она.

Во вторник министр по вопросам кибербезопасности Австралии Ангус Тейлор, говоря о "вредоносной киберактивности", заявил, что "на основании уведомлений австралийских спецслужб и консультаций с союзниками австралийское правительство установило, что действующие от лица государства российские структуры ответственны за эти действия в 2017 году". Как следует из его заявления, "нет признаков того", что в результате кибератак была похищена какая-либо информация.

Ранее США обвинили РФ во "вмешательстве" в президентские выборы, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Независимые расследования по этому вопросу идут в конгрессе США, аналогичное расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

В Великобритании также звучали опасения по поводу кибератак со стороны РФ. Газета Sunday Times сообщила, что британские спецслужбы готовы совершить кибертаку на российские компьютерные сети в ответ на возможные действия в киберпространстве, направленные против целей в Великобритании. Посольство РФ заявило, что обвинения в адрес России в кибератаках являются примером "опрометчивой, провокационной и необоснованной политики" Лондона по отношению к Москве.

Эксперт по конкурентной разведке, профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны подобные обвинения в адрес России.

"Перед ними (западными странами – ред.) стоит задача демонизации России, и они, собственно, выполняют эту задачу. Им надо обосновывать, почему они занимают жесткую позицию, зачастую в ущерб собственной экономике и собственным гражданам. Поскольку обвинения в кибершпионаже не требуют никакой особой подготовки, то это очень простое занятие, вот они это и практикуют. До России Запад приблизительно так же обвинял Китай в кибершпионаже, показывая какие-то здания, из которых якобы исходили угрозы и т.д. Это первый момент", – сказал Евгений Ющук.

Он обратил внимание и на другой момент, связанный с данными обвинениями.

"Второй момент – существуют реальные хакерские атаки, за которыми могут стоять просто отдельные группы хакеров, и не обязательно из России, которые считают, что должны поступить именно так. Так же как в свое время появился WikiLeaks, потому что его создатели считали, что надо так делать. И эти группы хакеров иногда действительно воруют достаточно серьезные данные, и потом эти данные начинают публиковаться. И на кого-то все это нужно свалить. Так что здесь совмещаются, я считаю, вот эти два момента – когда надо демонизировать Россию и когда реально существуют какие-то кибератаки. Плюс – существует такое понятие, как "прививка" в кризисном пиаре. Когда они (западные страны – ред.) понимают, что что-то может быть выложено, они заранее говорят, что это будет сделано, а потом что-то еще от себя туда добавят", – отметил эксперт.

Он отметил, что у Запада при этом нет абсолютно никаких доказательств против РФ.

"Что касается установления страны происхождения, то на самом деле здесь тоже все достаточно просто – объявляешь того, кого хочешь, вот тебе и все доказательства. Это вопрос политический, он не требует какого-то длительного расследования, сбора доказательств и выслушивания позиций. Здесь такой односторонний поток, имеющий целью представить нас в негативном свете", – заключил Евгений Ющук.

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