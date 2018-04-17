Эксперт: вертолет украинского производства – опытный образец "самоделкиных"

В Запорожье испытали первый вертолет украинского производства. В эфире радио Sputnik военный политолог Алексей Подберезкин высказал сомнение в том, что украинским специалистам удалось произвести что-то принципиально новое.

Вертолет украинского производства "Надежда" впервые совершил полет в Запорожье, сообщает пресс-служба предприятия "Мотор Сич". Видео с испытанием опубликовано на YouTube.

Летательный аппарат МСБ-2 – "Надежда" является модернизированной версией Ми-2. Вертолет на 70% состоит из композита.

Ожидается, что в течение года "Надежда" будет проходить испытания.

Впервые вертолет украинского производства, предназначенный для патрулирования дорог, мониторинга трубопроводов и газопроводов и других целей, презентовали в августе 2017 года.

ПАО "Мотор Сич" – украинское предприятие, которое специализируется на производстве авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция компании эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин высказал сомнение в том, что произведено что-то принципиально новое.

"Не думаю, что удалось что-то серьезное изобрести и тем более произвести. На Украине производились неплохие моторы для вертолетов. А что касается авионики, системы управления и компоновки, то здесь Украина никогда не отличалась ни оригинальностью, ни научными прорывами. Тем более, сейчас, после развала ОПК. Я абсолютно убежден, что ничего нового, серьезного там не могло произойти. Скорее всего, был опытный образец каких-то "самоделкиных"", – сказал Алексей Подберезкин.

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