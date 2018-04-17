Военный политолог: США видят лишь один путь укрепления позиций в космосе

США намерены добиваться военного доминирования в космосе над Россией. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин выразил мнение, что такие планы взвинтят гонку вооружений.

США будут добиваться военного доминирования в космосе, в том числе над РФ и КНР, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Чтобы сдерживать и побеждать угрозы, связанные с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем, наш президент (Дональд Трамп) распорядился, чтобы министерство обороны укрепило наши космические системы – для того, чтобы Америка оставалась такой же доминирующей в космической безопасности, как здесь, на земле", – сказал Пенс, выступая на космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.

Слова вице-президента приводит пресс-служба Белого дома.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал заявление Майка Пенса.

"США, прежде всего, стремятся вывести ядерное оружие на космическую орбиту. От этого их предостерегал министр иностранных дел России Сергей Лавров, который раскритиковал планы США по милитаризации космоса, призвал не допустить туда ядерное оружие. Но, судя по всему, США видят процесс укрепления своих позиций в космосе именно в возможности вывести туда ядерное оружие. Хотя сегодня они говорят о том, чтобы блокировать спутниковые системы РФ и Китая. Думаю, это довольно дорогостоящие, широкомасштабные проекты, которые взвинтят гонку вооружений. Кроме того, стремясь доминировать в космосе, Соединенные Штаты не оставят идею доминировать и на земле", – сказал Андрей Кошкин.

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