Аналитик: в "деле Скрипалей" напрашиваются исторические аналогии

"Большая семерка" призвала Россию к ответу по "делу Скрипаля". Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik провел параллель между инцидентом в Солсбери и событиями во Франции в 1951 году.

Главы МИД "Большой семерки" сделали совместное заявление, в котором призвали Россию ответить на вопросы по инциденту в Солбсери. Соответствующее заявление распространило канадское внешнеполитическое ведомство.

"Большая семерка" поддержала позицию Великобритании о якобы причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы осуждаем продолжающиеся отказы России (отвечать – ред.) на законные запросы британского правительства, что еще раз подчеркивает ответственность российской стороны. Мы призываем Россию немедленно ответить на все вопросы, связанные с инцидентом в Солсбери", – говорится в заявлении.

Дипломатические ведомства "Большой семерки" также призвали Москву немедленно "раскрыть не объявленную ранее программу "Новичок"" специалистам из ОЗХО.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik отметил, что в деле отравления Скрипалей напрашиваются исторические аналогии.

"Требование Запада к России ответить на вопросы, поставленные по поводу отравления Скрипалей, и в то же самое время нежелание отвечать на вопросы России показывает, что Западу важно навязать свою повестку дня и свой курс расследования в этом деле. Россия пытается доказать, что она непричастна к отравлению Скрипалей, что это могло быть делом рук третьей силы. То, что произошло в Солсбери, до этого уже происходило во Франции. В 1951 году во Франции случился похожий инцидент, там были отравлены сразу несколько человек, в том числе было шесть летальных исходов. Гораздо позже выяснилось, что это отравление было делом рук ЦРУ, которое испытывало воздействие психотропных препаратов на здоровье людей. В 2010-2011 годах об этом очень много писала западная пресса. По аналогии и в Солсбери американские спецслужбы при содействии спецслужб других западных стран могли сделать то же самое", – предположил Владислав Гулевич.

В британском Солсбери в начале марта отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который ранее был осужден в России за шпионаж в пользу Британии, а также его дочь Юлию. Лондон обвиняет в причастности к преступлению российское государство, утверждая, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало. Москва все обвинения категорически отрицает.

В понедельник, 16 апреля, глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии и не производилось в России и СССР.