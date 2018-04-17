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Политолог об ударе по Сирии: возможно, Трамп снова "что-то недопонял"

09:4417.04.2018
(обновлено: 10:55 17.04.2018)
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© AFP 2018 / Louai BesharaРазрушенные здания в ДумеРазрушенные здания в Думе
© AFP 2018 / Louai Beshara
Американские журналисты не нашли свидетельств химатаки в сирийской Думе. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik предположил, как отреагируют на эту новость в США.

Журналисты американского телеканала One America News Network посетили сирийский город Дума и не обнаружили там следов применения химического оружия.

Ранее о том, что в Думе 7 апреля было применено химическое оружие, сообщили ряд общественных организаций, включая "Белые каски", которые возложили ответственность за атаку на власти Сирии. Эти обвинения стали основанием для США, Великобритании и Франции для нанесения удара по сирийским объектам, где, как утверждалось, производилось химоружие.

Журналист телеканала Пирсон Шарп сообщил в прямом эфире, что вместе с представителями властей Сирии посетил место предполагаемой химатаки и побеседовал с местными жителями, но никто из них не подтвердил факт инцидента.

Солдаты Сирийской армии на восточной окраине Думы. 8 апреля 2018
© AFP 2018 / Stringer
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"Когда я спросил их, что это была за атака, по их мнению, они сказали, что это была постановка боевиков, которые занимали в то время город… Когда я спросил, зачем, мне ответили, что это потому, что боевики были в отчаянии и им нужна была уловка, чтобы скрыться от сирийской армии, которая наседала на них", — сказал Шарп.

"Я поговорил с одним из врачей… В тот день, во время атаки, он был на дежурстве. Я спросил, что он тогда видел. Он сказал, что это был обычный день, но было очень пыльно, многие приходили с кашлем, с раздражением (дыхательных путей), но других травм не было… Внезапно в комнату ворвалась группа неизвестных с криками, что произошла химическая атака. Они принесли людей, которые, как утверждалось, пострадали, и стали поливать их водой из шлангов… Врачи стали оказывать людям помощь, а эти неизвестные, которые принесли пострадавших, стали все снимать на видео", — рассказал корреспондент.

Сотрудник телеканала добавил, что местные жители благодарны президенту Сирии Башару Асаду за освобождение города.

Директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik предположил, как отреагируют на эту новость американцы.

"Это уже западному обывателю не так важно, потому что удар по Сирии был нанесен. И хотя большинство не очень точно понимает — по какому поводу, но все убеждены, что правящий режим Асада – "это зло". Поскольку обыватель больше ориентируется на заявления президента, на заявления американских политиков, и какие-то конкретные расследования, если они не растиражированы всеми каналами, просто не доходят до сознания. Более сознательный гражданин, возможно, и сейчас понимает, что серьезного повода для удара не было. Но это также для него неважно, потому что он гордится тем, что Америка показала свою военную мощь, даже не вникая в подробности. То есть это просто пиар с применением силы", — сказал Вячеслав Смирнов.

По его словам, американским властям журналистские расследования также  неинтересны, потому что в Вашингтоне и так знают, что произошло на самом деле.

"Власти прекрасно понимают, что послужило поводом для нанесения удара. Возможно, они сами и инициировали вброс информации о применении химического оружия. Но для них это неважно – для них было важно продемонстрировать силу, что коалиция способна нанести скоординированный ракетный удар, даже бесполезный, и показать своим избирателям, что они все-таки чем-то занимаются. При этом надо понимать, что часто власти оказываются в заблуждении. Можно вспомнить недавнее заявление в СМИ о том, что Дональд Трамп так и не понял, сколько российских дипломатов высылает Европа, и сколько – США, и в итоге выслал столько же, сколько в сумме вся Европа. Не удивлюсь, если в скором времени и по поводу удара по Сирии тоже окажется, что президент США что-то недопонял", — отметил Вячеслав Смирнов.

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