"Очень опасная игра". Эксперт о защите Сирии от удара британских подлодок

Российские "Черные дыры" не дали британской подлодке ударить по Сирии, пишут СМИ. Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал эти маневры.

Британская подлодка не смогла участвовать в военной операции против Сирии, поскольку была вынуждена маневрировать в противостоянии с российскими субмаринами, пишет Times со ссылкой на источники.

Газета сообщает, что британская подлодка класса Astute, вооруженная крылатыми ракетами "играла в кошки-мышки" в Средиземном море с одной или, возможно, двумя российскими субмаринами, которые западные эксперты называют "Черными дырами" за тишину хода.

Издание отмечает, что британской подлодке также пришлось уплывать и от двух российских фрегатов и противолодочного самолета. В связи с этим подводной лодке не удалось приблизиться на достаточное расстояние, чтобы нанести удары по Сирии, несмотря на то, что до этого субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения.

По данным издания, "Черными дырами" оказались вышедшие из сирийского Тартуса подводные лодки Kilo класса по классификации НАТО. Два дизельных генератора и электропривод позволяют каждой из них плыть с огромной скоростью. Эти подлодки вооружены торпедами, крылатыми и противолодочными ракетами.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал действия российских военных.

"Две подлодки Королевского флота Великобритании должны были выпускать крылатые ракеты по Сирии. Но в том же районе находились и две дизельные лодки Черноморского флота, которые постоянно занимали позицию так, что не позволяли британцам стрелять по Сирии из-под воды. Они фактически стояли "над головой" у британцев, те маневрировали, постоянно меняя позиции, но наши лодки наблюдали и шли так, что ракеты британцам было запускать опасно, они это понимали, и, в конце концов, приняли решение отказаться от стрельбы. Эта такая, хоть и очень опасная, но игра была. Наши подлодки находятся в восточной части Средиземного моря и, по сути, контролируют этот район. США сколачивают морскую группировку, ожидается, что где-то к концу апреля туда подойдут вместе с авианосной группой не только надводные корабли, но и американские подлодки. Естественно, наши подлодки будут бдительно следить за поведением этих кораблей", — сказал Виктор Баранец.

США, Британия и Франция в субботу, 14 апреля, нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Коалиция выпустила более 100 ракет, основная часть которых была перехвачена сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.



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